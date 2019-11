Unfall bei Röhrenfurth: Zwei Verletzte - Ein Fahrer war betrunken unterwegs

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße bei Röhrenfurth wurden am Freitagabend die beiden Fahrer verletzt - einer war betrunken unterwegs.

Kurz nach 19 Uhr wollte der 55-jährige Fahrer eines Audi von der Straße Am Sägewerk von der Ortslage Röhrenfurth herkommend, auf die Bundesstraße einbiegen. Dabei übersah er einen 58-jährigen Mann aus Söhrewald, der mit seinem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Körle unterwegs war. Im Einmündungsbereich erfasste der Audi den BMW an der vorderen rechten Seite.

Durch den Aufprall verlor der Söhrewalder die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW schleuderte über die Fahrbahn, fuhr einen etwa drei Meter tiefen Abhang hinunter, dann über den Radweg, bevor das Fahrzeug etwa 200 Meter weiter in einer Wiese stehen blieb. Der Audi des Unfallverursachers krachte noch in die Leitplanke, bevor er am rechten Fahrbahnrand stehen blieb.

Einer der Fahrer war betrunken hinter dem Steuer

Beide Fahrer wurden an der Unfallstelle vom Notarzt und zwei Rettungsteams versorgt. Der 55-jährige Melsunger wurde nur ambulant behandelt, allerdings musste er mit zur Polizeistation, da die Polizeibeamten bei der Atemalkoholkontrolle einen positiven Wert feststellten. Bei ihm wurde eine Blutalkoholkontrolle angeordnet und er Führerschein vorläufig sichergestellt.

Die Feuerwehrleute sicherten gemeinsam mit den Polizeibeamten die Unfallstelle auf der viel befahrenen Bundesstraße. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden abgestreut und beide Fahrzeuge stromlos gemacht. Auf der Fahrbahn und am Rand liegende Trümmerteile wurden zur Seite geräumt.

Behinderungen auf der Bundesstraße während der Unfallaufnahme

Die beiden Fahrzeugwracks wurden von Bergungsunternehmen abgeschleppt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße zu Behinderungen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der von der Polizei auf insgesamt auf 10.000 Euro geschätzt wird. Die Freiwillige Feuerwehr Röhrenfurth war mit sechs Einsatzkräften, unter der Leitung von Wehrführer Thomas Ebert, an der Unfallstelle.