Auf Motorräder achten: Fahrfehler führen zu Unfällen

Drei schwere Unfälle mit Motorrädern hat es seit vergangenem Samstag in Nordhessen gegeben. Nach Angaben der Polizei gehören zu den Ursachen – insbesondere in den ersten Wochen der Saison – häufig noch Fahrfehler der Motorradfahrer.

Diese starten noch ungeübt in die Saison und überschätzen ihre Fähigkeiten. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der verunglückten Motorradfahrer deutlich angestiegen. Die Polizei hat sich nun vorgenommen, diese Zahl durch Aufklärung und Vorbeugung zu senken.

Im Jahr 2017 gab es 532 Unfälle mit Motorradbeteiligung – 2018 stieg die Zahl auf 624 an. Zwölf Menschen starben dabei auf nordhessischen Straßen. Das sind zwei Unfalltote mehr als 2017. Der Anstieg der Verletzten ist noch deutlicher. Auch wenn die Zahl der Schwerverletzten von 171 auf 151 zurückging, stieg die Zahl der Unfälle, bei denen ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde, von 229 in 2017 auf 297 Verletzte im vergangenen Jahr.

In den meisten Fällen ist laut Polizei ein Mann verletzt worden – Männer bilden die deutlich größere Gruppe der Motorradfahrer. Die häufigsten Ursachen bei Unfällen mit Motorradbeteiligung sind: zu schnelles Fahren, ein zu geringer Sicherheitsabstand und Unachtsamkeit. Das hat die Auswertung der Bilanz der Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Nordhessen ergeben. Insbesondere auch Verkehrskontrollen sollen die Verkehrsteilnehmer zu rücksichtsvollerem Fahren animieren und helfen, schwere Unfälle zu vermeiden.

Die drei schweren Unfälle 2019 passierten alle im Landkreis Kassel. Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer kam bei einem Unfall mit einem Traktor bei Ahnatal ums Leben, eine 51-Jährige wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Lohfelden schwer verletzt und ein 80-jähriger Motorradfahrer verunglückte in Wolfhagen bei einer Kollision mit einem Auto. Gerade jetzt zum Saisonbeginn häuften sich die Verkehrsunfälle mit einer Beteiligung von Zweiradfahrern, heißt es von der Polizei.

Sehr häufig, gerade zu Beginn der Zweiradsaison, sind es aber auch die Fehler anderer Verkehrsteilnehmer, die zu Verkehrsunfällen mit Motorrädern führen: zum Beispiel beim Linksabbiegen und Einfahren in vorfahrtsberechtigte Straßen. Zweiradfahrer werden in diesen und ähnlichen Fällen oft zu spät oder gar nicht wahrgenommen. Viele dieser Unfälle sind vermeidbar, daher appelliert die Polizei zu Beginn der Zweiradsaison an alle Verkehrsteilnehmer, rücksichtsvoll zu fahren. Die Polizei gibt außerdem Tipps für Motorradfahrer.

. Die Fahrfertigkeiten müssen erst wieder antrainiert werden,

. eine vorsichtige defensive Fahrweise,

. Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining,

. die Fahrweise dem Fahrbahnzustand (Schmutz, Schienen, verschlissene Fahrbahnbeläge, insbesondere frostbedingte Schlaglöcher anpassen,

. nur ein technisch einwandfreies Motorrad in Betrieb nehmen – das Motorrad checken lassen. Besondere Sorgfalt gilt für Bremsflüssigkeit, Profiltiefe und Luftdruck der Reifen.

. Geeignete Kleidung und ein geprüfter Helm sind Pflicht.

Zur Überprüfung wird die Polizei in den nächsten Wochen unter der Federführung der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste Schwerpunktkontrollen an allen neuralgischen Motorradstrecken in ganz Nordhessen vornehmen. Los geht es am Wochenende mit Kontrollen rund um den Edersee im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Üben kann man das sichere Fahren auf dem Verkehrsübungsplatz Nordhessen des ADAC in Malsfeld. Dort gibt es beispielsweise ein Basis-Training ab 99 Euro. Dauer acht Stunden. Für Fortgeschrittene gibt es auch ein Kurventraining ab 89 Euro.

Kontakt und weitere Informationen unter Tel. 0 60 58/ 91 89 18 Weitere Hinweise und Tipps gibt es auch bei der Polizei im Internet unter www.polizei.hessen.de

Geschwindigkeitskontrollen am Edersee

Die Polizei plant in den kommenden Wochen in ganz Nordhessen viele Kontrollen an beliebten Zielen von Motorradfahrern: An diesem Wochenende steht der Edersee im Fokus. Die Beamten führen dort Samstag und Sonntag sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen durch. Das heißt, das die Beamten nicht nur Laserpistolen einsetzen, um Tempoüberschreitungen zu dokumentieren, sondern auch Motorradstreifen. Die zeichnen nicht nur die Geschwindigkeit der Raser während der Fahrt auf, sondern filmen sie auch.