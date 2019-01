Nach FWG-Streit: Grüne fordern stabile Verhältnisse im Schwalm-Eder-Kreistag

Der Austritt von Dr. Christoph Pohl aus der FWG-Fraktion im Kreistag schlägt weiter hohe Wellen.

Auch die Grünen fordern jetzt Konsequenzen für die Zusammenarbeit im Kreistag. Denn dort stehen SPD und FWG aktuell ohne Mehrheit da.

„Die Freien Wähler stellen sich immer als die Saubermänner der Politik vor Ort dar“, kommentiert Hermann Häusling von den Grünen die aktuellen Nachrichten aus der FWG, „und nun verhalten sie sich wieder mal so, wie sie es den anderen Parteien gerne vorwerfen.“

Wie der Presse zu entnehmen sei, kam es erneut zum Bruch innerhalb der Kreistagsfraktion der Freien Wähler. Nach dem Austritt von Christoph Pohl sei die bisherige Mehrheit von SPD und FWG dahin. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, Hermann Häusling meint: „Wir haben nach den jüngsten Kommunalwahlen der SPD die Möglichkeit eröffnet, gemeinsam mit uns und weiteren Partnern eine sichere Mehrheit für den Schwalm-Eder-Kreis zu bilden. Die Sozialdemokratie hatte sich aber erneut für eine instabile Koalition mit den Freien Wählern entschieden.“ Der nun mit Vorwürfen belastete Fraktionsvorsitzende Willi Werner von der FWG habe dabei eine zentrale Rolle gespielt.

Für die Bündnisgrünen kommt die Veränderung bei der FWG nicht überraschend: „Bereits in den vergangenen Kreistagssitzungen war zu beobachten, dass Pohl nicht mehr oder nur kurzzeitig daran teilnahm und die Stimmung in der Koalition gereizt ist“, erläutert Häusling die Situation der zurückliegenden Monate. Mit dem Austritt setzten sich die personellen Querelen der abgelaufenen Legislaturperiode in der Kreistagskoalition fort.

Nachdem das fragile Kartenhaus zusammengebrochen sei, stehe für die Grünen fest, dass es dringend stabile politische Verhältnisse im Landkreis brauche. „Mit der Verkehrs- und Energiewende, der Zukunftsausrichtung des ÖPNV, der Digitalisierung und dem Strukturwandel im ländlichen Raum, gibt es zahlreiche Projekte, für die es kreative Ideen vor Ort braucht“, sagt Häusling abschließend.

„Wir haben stabile Verhältnisse im Kreistag. Ich sehe jedenfalls keine anderen Mehrheitsverhältnisse“, sagt Helmut Mutschler, Kreisvorsitzender der FWG und Kreisbeigeordneter.

Die Vorwürfe Pohls bezeichnete Mutschler als haltlos. Der Kreisverband wolle sich nicht daran beteiligen, dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen.

Allerdings beteilige sich Pohl schon seit Mitte 2017 nicht mehr an der Fraktionsarbeit. Bereits damals sei es zum Bruch gekommen, sagt Mutschler. Es sei auch richtig, dass Pohl zu einer Klausur der Fraktion im vergangenen Jahr nicht eingeladen worden war. Und zwar auf einstimmigen Beschluss aller Beteiligten. Zum Zerwürfnis sei es unter anderem gekommen, nachdem Pohl in einer Fraktionssitzung versucht habe, Willi Werner abzuwählen, dafür aber keine Mehrheit bekam, sagt Helmut Mutschler. Pohl war damals noch dessen Stellvertreter.

