Schwalm-Eder-Kreis: Viele Bedürftige können keine günstigen Lebensmittel kaufen

Die Tafeln im Schwalm-Eder-Kreis sind voll

Von: Fabian Becker

Vor der Tafel Melsungen: Koordinator Gerhard Peter sagt: „Die Tafeln können nicht alle Bedürftigen versorgen, das ist die Aufgabe des Staates.“ © Emily Naatz

Tafeln im Schwalm-Eder-Kreis haben keine freien Plätze mehr. „Das Problem wird sich verschärfen, wenn Menschen im Winter stärker unter hohen Energiepreisen leiden“, sagt Diakoniepfarrerin Petra Schwermann.

Schwalm-Eder – Die Homberger Tafel versorgt derzeit 370 Erwachsene und 277 Kinder – mehr geht nicht. Auf der Warteliste stehen 25 Familien. Die Fritzlarer Tafel führt schon keine Warteliste mehr. Im Oktober sollen Nachrücker die Chance auf eine Kundenkarte bekommen. Derzeit werden dort 456 Erwachsene und 330 Kinder und Jugendliche versorgt. „Politiker müssen dafür sorgen, dass sich die Situation durch Inflation und hohe Energiepreise nicht noch verschlimmert“, sagt Schwermann, die für die Tafeln im Kreis zuständig ist.

Auch der Landkreis sei gefragt, zum Beispiel durch die Bereitstellung von Kälteschutzräumen. Von denen gebe es aber nur einen im Kreis: In der Wohnungsnotfallhilfe in Fritzlar ist Platz für 30 Menschen. „Das ist für viele Menschen in der Region aber zu weit weg.“



Zudem würden den Tafeln weniger Lebensmittel gespendet. „Ich vermute, dass die Lebensmittel-Märkte wegen der hohen Preise besser kalkulieren“, sagt die Pfarrerin. „Daher müssen wir zukaufen.“



Von der Tafel Schwalmstadt werden derzeit mehr als 400 Menschen versorgt, 150 stehen auf der Warteliste. „Bei der Flüchtlingswelle haben wir es noch hinbekommen, aber der große Ansturm durch den Krieg in der Ukraine bringt uns an unsere Grenzen“, sagt Ingela Rheinwald von der Tafel.

Etwas entspannt sei die Situation derzeit durch die Sommerferien, da ein paar Kunden verreist seien. „Wir rechnen aber damit, dass es wegen der hohen Energiepreise im Winter einen weiteren Ansturm geben wird.“ Auch wer nicht bei der Tafel registriert sei, bekomme eine Notversorgung, also eine Tüte mit haltbaren Lebensmitteln wie Konserven.



Auf der Warteliste der Tafel Melsungen stehen derzeit 53 Erwachsene und 45 Kinder. Versorgt werden laut Koordinator Gerhard Peter 372 Erwachsene und 238 Kinder. Seit Beginn des Krieges am 24. Februar sei die Zahl der Kunden stark gestiegen. Ab Mitte März waren alle Karten vergeben. Peter macht auch zu schaffen, dass sich immer weniger Menschen bei den Tafeln engagieren. „Die Menschen gehen immer später in den Ruhestand“, sagt er. „Das macht sich auch bei der Zahl der Ehrenamtlichen bemerkbar.“

Schwalm-Eder-Kreis: Viele Bedürftige können keine günstigen Lebensmittel kaufen

Die Tafeln im Schwalm-Eder-Kreis haben derzeit wegen der Folgen des Kriegs in der Ukraine keine freien Plätze mehr. Gerhard Peter, Koordinator der Tafel Melsungen, kritisiert, dass so viele Menschen die Tafeln brauchen. „Wenn Menschen auf die Tafel angewiesen sind, dann stimmt etwas mit dem Sozialstaat nicht“, sagt er. „Wir sind nicht dafür zuständig, dass alle genug zu essen kriegen.“

Die Idee der Tafel sei gewesen, Lebensmittel, die nicht mehr verkauft würden, an Menschen mit wenig Geld weiterzugeben. „Das betrifft vor allem zwei Gruppen: die Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft, und die, die für viele Kunden der Lebensmittel-Märkte zu teuer sind“, sagt Peter. Daher landeten manchmal sogar teuere Produkte wie Trüffel und Spargel bei den Tafeln. „Zugekauft werden bei uns nur Grundnahrungsmittel wie Öl, Mehl, Zucker und Butter.“

Einen vergleichbaren Anstieg habe es nur bei der Flüchtlingskrise 2015/16 gegeben. „Er hat sich aber nach und nach wieder abgebaut“, sagt Gerhard Peter. „Derzeit wollen aber zunehmend mehr Menschen zur Tafel, als aus dem System herausfallen.“ Daher würden die Wartelisten länger.

Doch die Tafeln können nicht alle Bedürftigen versorgen, das ist die Aufgabe des Staates“, sagt Peter. Gefragt seien das Land Hessen, der Kreis und die Kommunen.

Ingela Rheinwald von der Tafel Schwalmstadt ist zudem enttäuscht von der Hilfe der Diakonie, der die Tafeln unterstehen. „Ich hätte mir mehr Unterstützung von den Pfarrern gewünscht, aber sie haben sich nicht gekümmert“, sagt sie.

Da den Tafeln zudem weniger Lebensmittelspenden zur Verfügung stehen, müssen sie zukaufen, sagt Diakoniepfarrerin Petra Schwermann, die für die Tafeln im Schwalm-Eder-Kreis zuständig ist. Dazu brauchen die Tafeln Geldspenden. „Ob auch sie wegen der Inflation und den hohen Energiepreisen zurückgehen, können wir noch nicht sagen, da der Großteil des Geldes erst im Dezember gespendet wird.“

Wenn es aber wieder zu Knappheiten kommt wie zwischenzeitlich bei Mehl und Öl helfen auch keine Spenden mehr. „Was es im Lebensmittel-Markt nicht gibt, das haben wir auch nicht“, sagt Peter.

Das sind die Tafeln Die Tafeln sammeln Lebensmittel, die ansonsten von Supermärkten weggeworfen werden würden, und geben sie an Bedürftige weiter, erklärt Petra Schwermann, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks Schwalm-Eder. „Wir sind kein Grundversorger, das können wir auch gar nicht sein, denn unsere Kräfte und Mittel sind begrenzt“, sagt sie. Dennoch würden die Tafeln derzeit zunehmend als Grundversorger wahrgenommen.

(Fabian Becker)