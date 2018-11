So schön ist der Weihnachtsbaum auf dem Melsunger Marktplatz in diesem Jahr 

Baumscheibe als Andenken: Tanja Friedrich sicherte sich eine Erinnerung an die Nordmanntanne, die bislang im Garten vor ihrem Haus an der Kasseler Straße stand. Sie wird in diesem Jahr als geschmückter Weihnachtsbaum den Melsunger Marktplatz zieren.

Melsungen. Eine zehn Meter hohe Nordmanntanne steht seit Mittwoch auf dem Melsunger Marktplatz. Jetzt fehlen nur noch der bunte Schmuck und die Lichter, dann ist der Weihnachtbaum fertig – doch dafür hat es noch einige Tage Zeit.

Der Baum wurde nicht von weit her angefahren, sondern stammt aus dem Garten der Familie Friedrich an der Kasseler Straße. Das Ehepaar Friedrich mit ihren beiden 14- und 19-jährigen Töchtern hat das Haus vor etwa zweieinhalb Jahren erworben. Doch die riesige Tanne im Garten war mittlerweile zu groß geworden. Der Platz, den der zehn Meter hohe Baum benötigt, soll anderweitig genutzt werden. Da kam ein Gespräch mit Axel Schäfer vom Bauhof der Stadt Melsungen gerade recht. Tanja Friedrich fragte ihn im Sommer, ob die Stadt denn keine Verwendung für die Nordmanntanne habe. Sofort war die Idee geboren: Der schön gewachsene Baum sollte in diesem Jahr als Weihnachtsbaum den Platz vor dem Melsunger Rathaus zieren.

Am Mittwochmorgen war es dann soweit. Mitarbeiter der Stadt Melsungen und Nico Pollmer vom gleichnamigen Baggerunternehmen mit seinem Bagger rückten an. Im Baum wurden Halteschlingen angebracht. Dazu musste Nils Büttner in den Baum klettern.

Dann wurden diese Halteschlingen am Ausleger des Baggers befestigt. Anschließend knatterte die Motorsäge und dann dauerte es nur noch wenige Minuten und der Baum schwebte frei am Baggerarm in der Luft. Nachdem er auf dem Anhänger verladen war, ging die Fahrt zum Marktplatz los. Dabei war in der Kasseler Straße Millimeterarbeit von Andreas Holzhausen, dem Fahrer des städtischen Lastwagens, gefragt: Er musste Schilder und Lampen umfahren, ohne diese zu beschädigen. Dann hob der Bagger den Baum in den Befestigungsschacht vor dem Rathaus. Der Baum wurde noch ausgerichtet, damit er auch schön gerade steht, und mit Holzkeilen gesichert.

Viele Passanten, die in der Stadt unterwegs waren, beobachteten interessiert das Geschehen auf dem Marktplatz. Die Baumspenderin Tanja Friedrich nahm sich noch eine Erinnerung an den Baum mit nach Hause: Eine Baumscheibe vom Stamm der Tanne, die von den Bauhofmitarbeitern abgeschnitten worden war, soll zu Hause an den Baum erinnern. „So einen schön gewachsenen Baum haben wir aber schon viele Jahre nicht mehr vor dem Rathaus stehen gehabt“, sagte eine Melsungerin, nachdem die Tanne aufgestellt worden war.