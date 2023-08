Im Alter von 55 Jahren nahm sich Stein das Leben

Spangenberger Bürgermeister von Nazis in den Tod getrieben

Von: Manfred Schaake

Spangenbergs Bürgermeister von 1930 bis 1933: Heinrich Stein. © Manfred Schaake

Am 14. August jährt sich zum 90. Mal der Todestag des früheren Spangenberger Bürgermeisters Heinrich Stein. Wir blicken auf sein Schicksal zurück.

Spangenberg – „Heinrich Stein wurde öffentlich diffamiert, schikaniert, Flucht in den Tod 14. 8. 1933.“ So lautet die Inschrift des Messing-Stolpersteins vor dem Haus Blaubach 27 in Spangenberg. Er erinnert an den ehemaligen Bürgermeister Heinrich Stein (1878 – 1933).

Heute jährt sich zum 90. Mal der Todestag des Mannes, den der Zeithistoriker Dieter Vaupel (73) als einen sozial engagierten Liberalen würdigt. So hat es Vaupel in seinem Buch „Theobald Fenner und das Pogrom vom September 1935 in Spangenberg“ beschrieben. Unter dem Titel „Bürgermeister Heinrich Stein wird in den Tod getrieben“ schildert Vaupel ausführlich, wie Stein damals unter den Nationalsozialisten und Fenner (1884 –1969) leiden musste. Fenner war von 1933 bis 1945 Bürgermeister. Er war Nachfolger Steins, der sich vor 90 Jahren in seinem Haus das Leben nahm. Die Siedlung „Eigene Scholle“ heißt seit 1951 Heinrich-Stein-Siedlung. Eine Straße ist nach ihm benannt.

„Es hat was sehr Vertrautes und Heimatliches“, sagt Vaupel vor dem ehemaligen Haus Stein, das Elternhaus des gebürtigen Spangenbergers war nur 150 Meter entfernt. „Ich habe eine enge emotionale Bindung zu der Siedlung Eigene Scholle und zu Heinrich Stein, ohne den es diese Siedlung nicht gegeben hätte.“ Für Lehrbeauftragter für Geschichtsdidaktik an der Uni Kassel ist Stein „einer der stillen Helden, über die man so wenig spricht“. Stein habe einen langen Kampf gegen die Nazis geführt.

Siedlungshäuser für einfache Leute: So beschreibt Buchautor Vaupel die Häuser in der Siedlung „Eigene Scholle“. Im Bild die Familie Ruppel, ein aus dem Privatarchiv des Autors. © Manfred Schaake

Stein wurde am 20. Januar 1878 in Breitenbach im Kreis Ziegenhain geboren. Nach neunjähriger Dienstzeit in Michelsrombach war er 1915 nach Spangenberg versetzt worden, verwaltete die Stelle eines Forstsekretärs. Er gehörte, sagt Vaupel, bereits seit der Gründung des NSDAP-Ortsverbandes zu den erklärten Gegnern der Nazis.

In Spangenberg fasste Stein so fest Fuß, „dass er bald seine Begabung, seine Erfahrung und die Vitalität seiner Persönlichkeit in den Dienst der Öffentlichkeit stellte und sich als überzeugter Staatsbürger gerade in den schweren Anfangsjahren der Weimarer Republik, sozial denkend, demokratisch gesinnt, zur Verfügung stellte“.

Das schrieb Fritz Jütte 1969 in der Spangenberger Zeitung zum Thema 50 Jahre „Eigene Scholle“ Heinrich-Stein-Siedlung, erste Reichsheimstätte in Deutschland. Stein engagierte sich besonders als Vorsitzender des „Kleinhaus-Bauvereins Eigene Scholle“. Ziel war eine Siedlung, die es „Familien aus den unteren Sozialschichten in einer schweren Zeit ermöglichen sollte, sich Wohneigentum zu einem erschwinglichen Preis zu schaffen und in sozial sicheren Verhältnissen zu leben. Stein war Stadtverordneter, Stadtverordnetenvorsteher, Magistratsmitglied, Kreistagsabgeordneter und Mitglied des Kreisausschusses.

Spangenberg: Nazis beschimpften und verunglimpften Stein

Stein wurde von den örtlichen Nazis in den Tod getrieben, beschreibt Vaupel. Bereits in den 1920er Jahren, hat Vaupel dokumentiert, versuchten die Nationalsozialisten im Stadtparlament unter Führung des Ortsgruppenleiters Fenner – gleichzeitig Architekt, der viele öffentliche Aufträge erhielt – Heinrich Stein zu bekämpfen und zu diffamieren. Fenner habe Stein vorgeworfen, dieser habe sich beim Bau der Eigenen Scholle und als Mitglied des Kreisausschusses bereichert.

In der Kasseler Post gab es laut Vaupel unter den Überschriften „Der Stein des Anstoßes“ und „Der Stein, der den Melsungern vom Herzen fiel“ zwei Schmähartikel „übelster Art“ gegen den engagierten Sozialpolitiker. Sein Anwalt habe die Vorwürfe öffentlich zurückgewiesen.

Erinnerungen an die Kindheit: Dieter Vaupel vor dem Haus, in dem Bürgermeister Heinrich Stein vor 90 Jahren starb. Das Elternhaus Vaupels war nicht weit entfernt. Vaupel hat die Geschichte Steins bis in viele Details aufgearbeitet. Er hat etwa 20 Bücher zur Geschichte mit Schwerpunkt Nationalsozialismus und Judenverfolgung, fünf Bücher mit pädagogischem Schwerpunkt und einige hundert Beiträge für Fachzeitschriften geschrieben. © Manfred Schaake

Am 21. Dezember 1929 wurde Stein von der Mehrheit des Stadtparlaments zum Bürgermeister gewählt. „Allerdings kämpften Fenner und die Nationalsozialisten weiter gegen ihn, um die endgültige Bestätigung durch den Regierungspräsidenten zu verhindern“, schreibt Vaupel. Am 3. April 1930 bestätigte der Regierungspräsident den neuen Bürgermeister.

„Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten brachen alle Dämme gegen Stein“, hat Vaupel dokumentiert: „Er wurde beschimpft und verunglimpft, wo immer dies möglich war.“ Doch Stein habe sich dem Druck der Nazis weiter widersetzt, habe die Nazis öffentlich „Idioten“ genannt.

Dass Heinrich Stein „ein aufrechter und für die Nazis unbequemer Demokrat war“ wird nach den Worten von Dieter Vaupel aus einem Artikel des Melsunger Tageblatts vom 21. März 1933 deutlich. Die NSDAP habe Stein vorgeworfen: „In jeder nur denkbaren Weise haben Sie in einflussreichen Stellungen offen und verdeckt alles Nationale und den Nationalsozialismus insbesondere seit 1918 bekämpft, getreten und gepeinigt.“

Im Frühjahr 1933 sagte der damalige NSDAP-Ortsgruppenleiter und spätere Bürgermeister Theobald Fenner laut der Vaupel-Recherchen in einer Stadtverordnetensitzung: „Der Stein des Anstoßes muss weg und alle Laumänner und Demokraten werden ihm folgen.“



Im Alter von 55 Jahren nahm sich Stein das Leben

Als im Laufe des Jahres 1933 auch noch auf Veranlassung Fenners die SA vor Steins Haus patrouillierte, „war Stein den Anschuldigungen und Ungerechtigkeiten psychisch nicht mehr gewachsen. Am 14. August 1933 fand man den 55-Jährigen tot auf. Er hatte sich in der Waschküche seines Wohnhauses erschossen.“ Auf seinem Schoß lag ein aufgeschlagenes Gesangbuch mit dem Lied: „Es ist genug! Mein matter Sinn sehnt sich dahin, wo meine Väter schlafen. Ich hab endlich guten Fug, es ist genug, ich muss mir Ruh verschaffen.“



Dass sich Stein das Leben nahm und was die Hintergründe waren, „wurde in der Spangenberger Öffentlichkeit lange totgeschwiegen“, hat Vaupel dokumentiert. Fritz Jütte schrieb zum 50-jährigen Bestehen der „Eigenen Scholle“: „Leider schied er allzufrüh aus dem Leben.“

Die, die für seinen Tod verantwortlich waren, werden laut Vaupel nicht benannt: „So blieb es Schülerinnen und Schülern der Burgsitzschule und ihrem Lehrer Karl-Heinz Will im Jahr 1980 vorbehalten, in einer Ausstellung die Sache beim Namen zu nennen: Bürgermeister Stein erstes NS-Opfer in Spangenberg.“

Und: „Stein blieb nicht das letzte Opfer von Theobald Fenner während der faschistischen Diktatur“, lautet Vaupels Fazit: „Unerbittlich ging Fenner nicht nur gegen politische Gegner vor. Er sorgte vor allem auch dafür, dass die jüdische Bevölkerung, die seit Jahrhunderten in Spangenberg ihre Heimat hatte, systematisch aus dem Ort getrieben wurde. Die Flucht aus Spangenberg vor den von Fenner angeführten Nazihorden endete für viele mit dem Tod in den Konzentrations- und Vernichtungslagern des Ostens.“ (Manfred Schaake)