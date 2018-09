Eine Kiste für mehr Bewegung: Neues Angebot für Burgsitzschüler

Spangenberg. Kinder brauchen Bewegung. Damit das auch in der Fünf-Minuten-Pause gut klappt, gibt es für die Grundschüler der Burgsitzschule in Spangenberg ein neues Angebot.

Jede Klasse hat eine große Plastikkiste, in der sich Bewegungsspielzeug für die kurze Pause befindet. In der großen Pause gibt es bereits die Möglichkeit, sich Spielgeräte auszuleihen. Gummitwist, Koordinationsspiele, Wurfringspiel, Balancebrett, Springseile, Pferdeleinen, Diabolos und einiges mehr können die Kinder jetzt nutzen, um sich in der kurzen Pause zu bewegen.

„Man merkt, dass die Kinder sich ausgetobt haben und wieder gut lernen“, sagt Lehrerin Simone Dörfel, die die „Bewegte Pause“ initiiert hat.

Unterstützt wird das Projekt von der HNA-Aktion Kinder für Nordhessen mit 2500 Euro. Sponsor ist die EAM, die Kinder für Nordhessen in diesem Jahr mit einem Gesamtbetrag von 15 000 Euro unterstützt. Thomas Weber, Geschäftsführer des Sponsors EAM, gefiel das Projekt sehr.

Die Idee, Bewegungskisten für die Grundschüler anzuschaffen, war entstanden, weil Simone Dörfel für ihre Klasse eine zusammengestellt hatte. „Ich fand es nicht sinnvoll, wie die Kinder sich in der Fünf-Minuten-Pause bewegt haben“, sagt Dörfel. Als es eine Geldspende von der Schulbar gab, habe sie eine kleine Kiste für ihre Schüler gepackt. Das Pausenangebot sei bei den Kindern sehr gut angekommen.

„Da dachte ich, es wäre schön, wenn jede Grundschulklasse so eine Kiste hätte“, sagt Dörfel. Gezielte Bewegungsangebote für Kinder seien wichtig. Bewegungsarmut bei Kindern zeige sich in den vergangenen Jahren immer häufiger. Kinder hätten beispielsweise beim Rückwärtslaufen oder beim Hüpfen auf einem Bein zunehmend Schwierigkeiten. Die Spiele sollen laut Dörfel auch das Miteinander der Kinder fördern.

„So eine Finanzspritze ist wirklich toll“, sagt Dörfel. Die „Bewegte Pause“ sei bereits das zweite Projekt, das an der Burgsitzschule in Spangenberg von der HNA-Aktion Kinder für Nordhessen unterstützt wird.

• Die Aktion Kinder für Nordhessen hilft seit 2007, die Chancen benachteiligter Kinder in Grundschulen zu erhöhen und damit den Lernerfolgfür alle Grundschüler zu verbessern.