Geld gibt's in Spangenberg und Morschen zur Zeit nur tagsüber

Automaten in VR-Bank zeitweise außer Betrieb

+ © Heinrich Koch Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Kunden: Der Vorstand der VR-Bank Spangenberg-Morschen Jens Diegel bedauert Einschränkungen für die Kunden. © Heinrich Koch

Bargeld gibt es in den Filialen in Spangenberg und Morschen der VR-Bank Spangenberg-Morschen derzeit nur zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle. Das steckt dahinter.

Spangenberg/Morschen – Kunden der VR-Bank Spangenberg-Morschen können derzeit nur zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstellen in Morschen und Spangenberg Geld abheben. „Wir wurden von der Polizei informiert, dass es eine konkrete Bedrohungslage gibt“, sagt Vorstand Jens Diegel. Deshalb habe man reagieren müssen, um keine Menschenleben und die Bank zu gefährden. „Alles andere wäre fahrlässig“, sagt Diegel.

Es sei bereits neue Sicherheitstechnik bestellt. Sobald diese eingetroffen sei, werde sie installiert. „Wir hoffen, dass es nicht so lange dauert“, sagt Diegel. Doch es gebe wie in vielen Bereichen Engpässe bei der Technik und auch Handwerker seien nicht so einfach zu bekommen.

„Es ist keine Situation, die uns gefällt“, sagt Diegel. Gerade jetzt im Mai mit den langen Wochenenden und den Feiertagen sei das natürlich problematisch, wenn die Kunden kein Geld holen könnten. Von den Kunden habe es bislang keine größeren Beschwerden gegeben, vielmehr zeigten sie Verständnis für die Sicherheitsvorkehrung.

In der Vergangenheit sind wie berichtet in der Region immer wieder Geldautomaten gesprengt worden. Zuletzt vor sechs Wochen in der VR-Partnerbank in Guxhagen. Die Täter konnten nicht gefasst werden.

Die Gebäude der VR-Bank Spangenberg-Morschen in Spangenberg und Morschen sind laut Diegel nicht bewohnt. „Das käme für mich nicht in Frage, in einem Gebäude, in dem ein Geldautomat steht, Wohnraum auszubauen“, sagt Diegel. Solange die neue Technik nicht eingebaut sei, werde es laut Diegel in beiden Filialen der VR-Bank Spangenberg-Morschen Bargeld nur während der regulären Öffnungszeiten geben. (Barbara Kamisli)