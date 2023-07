Glasfaser in Spangenberg und Morschen lässt auf sich warten

UGG-Ausbau verzögert sich

Der Glasfaserausbau in Spangenberg und Morschen verzögert sich. Möglicherweise Ende des Jahres soll es losgehen.

Der Breitbandausbau durch Unsere Grüne Glasfaser in Spangenberg und Morschen verzögert sich. Auch eine Nutzung von bestehender Infrastruktur steht im Raum.

Spangenberg/Morschen – Der Glasfaserausbau in Morschen und Spangenberg verzögert sich. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende des Jahres beginnen, teilt das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) auf Anfrage mit.

Ursprünglich, so heißt es in einem Schreiben der UGG an die Stadt Spangenberg und die Gemeinde Morschen, hätte der Ausbau bereits im Februar beginnen sollen. Als Grund für den späteren Baustart nennt das Unternehmen Verzögerungen in der Feinplanung.

Spangenbergs Bürgermeister Andreas Rehm sagt, dass die Stadt keine weiteren Informationen zu den Verzögerungen bekommen habe. UGG habe zwar bereits Lagerflächen für ihre Materialien angemietet und auch Baugenehmigungen für die Points of Presence (PoP) genannten Verteilerpunkte beantragt sowie mit der Stadt Pachtverträge für die Grundstücke geschlossen.

Morschen: Baumaterial ist schon seit Januar da

Weiter sei jedoch noch nichts passiert. Die Verteilerpunkte sollen in Mörshausen, Nausis, Pfieffe und Spangenberg entstehen. „Uns wäre es auch lieber, wenn wir konkrete Informationen hätten“, sagt Rehm. So bliebe nichts anderes, als abzuwarten.

Ähnlich sieht es in Morschen aus, sagt Bürgermeister Roland Zobel. „Das Material von UGG liegt schon seit Januar bei uns auf dem Bauhof und wird auch bewegt. Nur in Morschen passiert nichts.“ Darüber sei man natürlich wenig erfreut. Bei ihm würden sich die Anfragen der Mörscher häufen.

Laut UGG sollen die Planungsarbeiten jedoch Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Das Unternehmen teilt mit, dass noch bis zum 30. September ein Glasfaseranschluss in Haus oder Wohnung ohne Zusatzkosten bei dem Internetanbieter O2 gebucht werden kann. Da Morschen und Spangenberg bis in die Fläche über die Breitband Nordhessen GmbH mit Glasfaser erschlossen wurde, stellt sich in Morschen und Spangenberg die Frage, ob die vorhandene Infrastruktur möglicherweise durch UGG genutzt werden könnte.

Breitband Nordhessen will Netze vermieten

Darauf antwortete das Unternehmen: „In Spangenberg wird gerade noch geprüft, ob bereits vorhandene Infrastruktur genutzt werden kann.“ Das bestätigt Gerd Brückmann, Geschäftsführer der Breitband Nordhessen GmbH (BNG). „An uns wird es nicht liegen“ Was Morschen und Spangenberg angehe, sei man mit UGG im Gespräch.

Man unterstütze jedoch den Fibre-to-the-building-Ausbau, in dem die Netze der BNG für Telekommunikationsanbieter angeboten und vermietet werden. „Das ist in anderen Landkreisen auch schon geschehen.“ Er habe darüber auch die Kommunen als Partner informiert, um dieses Vorhaben zu unterstützen. „Wir sind grundsätzlich bereit, unsere Netze zur Verfügung zu stellen“, sagt Brückmann. (Barbara Kamisli)

Kontakt: Unsere Grüne Glasfaser (UGG), E-Mail glasfaser@telefonica.com, Tel. 08 00/9 00 10 80