Hähnewettkrähen am Burgsitz in Spangenberg

Spangenberg. 40 Hähne krähten am Sonntag am Burgsitz um die Wette. Der Rassegeflügelzüchterverein Spangenberg hatte eingeladen.

Unter Begriffen wie Australorps, Chabo oder Federfüße kann sich kaum jemand etwas vorstellen, doch die Mitglieder des Kreisverbandes der Geflügelzüchter Fulda-Werra wissen genau, was hinter diesen Namen steckt.

Darüber informierte sich auch eine Melsunger Besucherin, die zum ersten Mal bei einem Hähnewettkrähen dabei war. „Eigentlich wollte ich mir nur mal die schönen Gefiederfarben anschauen, ich habe Vögel schon als Kind geliebt“, sagte sie. Doch dann hatte sie die Neugier gepackt und sie blieb, um beim Wettbewerb zuzuschauen.

+ Sieger des Wettkrähens: (hinten) Fred Hofmann aus Lispenhausen, Hans Krause aus Rothenburg, Stefanie Siebold aus Bad Soden Allendorf, Markus Almeroth aus Spangenberg, Vorsitzender Marc Wendland, Rainer Landau aus Spangenberg und vorne Celine Wendland aus Spangenberg, Philipp Lußen und David Möller aus Lispenhausen. © Natalie Schmidt „Sehr amüsant ist, dass manche extrem schrill klingen, andere beinahe wie ein Wolf heulen“, sagte die Melsungerin. Schon vor der 30-minütige Zählung hörte man die Hähne durchgängig krähen und es bildeten sich im Publikum Favoriten.

„Sonst sind sie ja meist nur unter Frauen, heute wird die Konkurrenz abgecheckt und sich mal mit anderen Männern unterhalten“, erklärte Marc Wendland, Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Spangenberg. Seit über 30 Jahren veranstaltet der Verein dieses Wettkrähen schon.

„Es ist immer wieder ein schöner Anlass, um zusammenzukommen, und besonders für die Kinder ist es toll, wenn ihr Hahn gewinnt“, sagte Wendland. Und so warteten alle gespannt bei Kaffee, Kaltgetränken und frisch gebackener Pizza und Flammkuchen aus dem Ofen des Backhauses auf das Ergebnis. Denn auch wenn die Hähne vorher sehr aktiv waren, zählen nur die Kräher innerhalb der gemessenen halben Stunde. „Und da können sie manchmal eben auch einfach keine Lust mehr haben“, sagte Wendland. Das liege aber am Charakter der Tiere. Und so kam es auch, dass manche der Hähne gar nicht, andere bis zu 70 Mal krähten.

Wer ebenfalls Hühner besitzt oder Interesse am Verein hat, der ist willkommen. Informationen: rgzv-spangenberg-1983e-v.jimdo.com

Rubriklistenbild: © Natalie Schmidt