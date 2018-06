Lob für tolle Laienspielgruppe, nur das Wetter spielte nicht mit

Das Wetter hätte besser sein können, klar. Viel besser. Die Leistungen aber beim internationalen Spangenberger Drei-Sterne-Reitturnier waren trotz der verspäteten Eisheiligen erneut erstklassig. Eine Bilanz:

Die Zuschauer

„Das Wetter hat uns diesmal einen Streich gespielt“, sagte Thomas Pfanzelt. Und der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins weiß: „Bei solch nasskaltem Wetter bleiben die 30-Kilometer-Anreise-Zuschauer daheim und die Kassen auch unserer Stände leer.“ Am Sonntag dann waren die Ränge endlich voll und die Stimmung großartig. „Das war Balsam für die Seelen“, sagt Pfanzelt, froh, dass das Turnier mit diesmal insgesamt nur 8000 Besuchern erneut komplett und vorzeitig von den Sponsoren finanziert war. „Alles andere wäre für den Verein auch zu riskant.“

Die Reiter

Natürlich sattelten wieder etliche Topleute ihre Pferde im Liebenbachtal. Und dennoch waren früher mehr zwei- und vierbeinige Weltstars zu Gast. Das minderte den gebotenen Sport aber in keinster Sport. Und den wenigen Kritikern entgegnet Pfanzelt: „Die Global Tour mit immensen Preisgelder ist in unermessliche Höhen aufgestiegen, das macht die Besten für uns unerreichbar und viele Reiter, die es nicht dorthin schaffen, zu Verlierern. Für sie machen wir unser Turnier. Und gemessen an unseren Möglichkeiten hatten wir ein Topfeld zusammen, nicht schlechter als eine Woche zuvor bei Holger Wulschners Vier-Sterne-Turnier an der Ostsee.“

Und spannend war`s allemal: Fünf Springen wurden erst mit dem letzten Reiter entschieden, was auch dem neuen Parcoursbauer Christian Wiegand aus Brakel viel Lob einbrachte.

Die Stimmung

„Wir sind nicht Hamburg, Mannheim oder Leipzig, können so professionell gar nicht sein“, sagt Pfanzelt. „Wir sind eine super Laienspielgruppe, reine Amateure. Auch Leute, die sich mit uns identifizieren, obwohl sie nicht zum Verein gehören.“ Und an jedem Tag war sie wieder überall zu spüren, diese familiäre Stimmung. „Es ist nicht leicht, im Kampf ums große Geld in diesem Sport auch familiär zu bleiben“, gestand Hauptsponsor Dr. Jörg H. Kullmann von der Wikus-Sägenfabrik. „Aber die Nähe, das Herz und Engagement der vielen Helfer sind unser größter Schatz und heben Spangenberg ab in der Turnierlandschaft. Und es jeder ist willkommen, der sich dieser Familie zugehörig fühlen möchte.“

Die Resonanz

Einschätzungen, die von den Reiter absolut geteilt werden. Der großartige Boden, dem auch der Regen nichts anhaben konnte, die Ausschreibung, das Dach über dem Abreiteplatz – Pfanzelt und sein großes Team wurden mit Lob überschüttet. „Es geht in unserem Sport nur noch ums Geld und es ist leider nicht mehr selbstverständlich, wie großartig sich die Spangenberger hier reinknien“, sagt Lars Nieberg.

„Am Freitag war ich komplett durchnässt, aber ich liebe die Menschen hier und dieses Turnier“, erklärte Janne-Friederike Meyer-Zimmermann und versprach: „Natürlich komme ich wieder, auf jeden Fall.“

Marco Kutscher sagt: „Ich habe es zwar wieder nicht geschafft im Großen Preis wegen einer schlechten Wendung und einem Abwurf. Aber ich bleibe dran und werde es immer wieder versuchen.“ Warum? „Weil dieses Turnier etwas ganz Besonderes ist. Der Boden, die Bedingungen, die herzliche Atmosphäre, toll, was hier aus den Möglichkeiten gemacht wird.“

Die Perspektive

„Bei den Termin müssen wir nehmen, was wir bekommen können. Beim Wetter auch“, sagt Thomas Pfanzelt. Aber: „Wir machen weiter im nächsten Jahr, klar. Wenn wir alle gesund und munter bleiben.“