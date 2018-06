Marco Kutscher tritt beim Spangenberger Reitturnier an: "Unser Leben ist aufreibend"

Zu Gast in Spangenberg: Marco Kutscher, hier mit dem neunjährigen Westfalen Charco in Aktion.

Spangenberg. Seit 15 Jahren schon ist Marco Kutscher eine feste Größe im Springreiten. Beim Spangenberger Drei-Sterne-Turnier steht der Mann aus Norden in Ostfriesland im Fokus – und Rede und Antwort im Interview.

Herr Kutscher, wie viele Große Preise haben sie gewonnen?

Marco Kutscher: So einige, aber einen Überblick habe ich nicht über all die Jahre.

Tatsächlich ist ihre Erfolgsserie lang seit 2003. Und dennoch hat sie einen eklatanten Makel…

Kutscher: Ich weiß, es fehlt noch ein Sieg in Spangenberg.

Wie kommt‘s?

Kutscher: Ein Erfolg hier im Großen Preis ist etwas Besonderes und alles andere als alltäglich. Dafür muss Vieles zusammenkommen angesichts des hohen Niveaus über viele Jahre und stets starker Konkurrenz. Außerdem war ich nicht regelmäßig hier, auch wegen Auslandseinsätzen. Und: Mir fallen einige Namen starker Kollegen ein, die hier auch noch nicht in der Siegerliste stehen.

Dazu passt Ihr Motto: „Talent alleine ist nicht genug. Du musst auch Glück haben und am richtigen Ort, zur richtigen Zeit sein.“ Wie stehen die Chancen, dass all das nun passt in Spangenberg?

Kutscher: Gut, hoffe ich. Ich zähle nicht zu den Favoriten, aber die Chance ist da, absolut. Charco, der neunjährige Hengst, entwickelt sich prima, und er ist schnell, wenn es in ein Stechen geht. In Dortmund hat nicht viel gefehlt, erst ein ganz leichter Fehler im letzten Sprung hat uns den Sieg gekostet. Also – ich blicke hier auf den Großen Preis am Sonntag.

In Balve bei der Deutschen Meisterschaft waren sie nicht mehr dabei, als Mario Stevens die Titelkämpfe der Außenseiter krönte und vor den Newcomern Guido Klatte, Michael Kölz und Harm Lahde siegte. Warum?

Kutscher: Wir hatten schon in den ersten beiden Runden jeweils einen Abwurf und waren damit früh aus dem Rennen. Also war ich gut beraten, das junge Pferd für die Turniere dieser Wochen wie jetzt in Spangenberg zu schonen und auf den Schlusstag zu verzichten.

Ihre größten Erfolge feierten sie als Angestellter von Ludger Beerbaum. 2004 haben sie dann nach 15 Jahren gemeinsam mit Eva Bitter den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Wie läuft‘s mit dem eigenen Stall?

Kutscher: Sportlich könnte es besser sein, da fehlen mit derzeit schlichtweg die Toppferde. Erst die Zukunft wird zeigen, ob das jetzt nur eine Zwischenstation ist oder nicht. Aber es macht Spaß, aus dem aktuellen Pferdematerial das Beste zu machen. Die Arbeit mit den Tieren macht immer Spaß, egal auf welchem Niveau. Aber Ziel ist natürlich, immer oben bei den Besten dabei zu sein.

War die Zäsur also richtig und das Risiko, nicht zuletzt wirtschaftlich, hat sich ausgezahlt?

Kutscher: Ich habe mir nie die Frage gestellt, ob es richtig war. Bei Ludger bin ich ja viel länger geblieben als geplant. Dass es so super lief und erfolgreich, war nicht zu erwarten. Die Entscheidung zum Wechsel haben wir 2014 auch nicht über Nacht getroffen. Aber Fakt ist: Bei den Bitters haben wir eine absolut ideale Anlage mit 20 Pferden und können mit vielen Angestellten großen Aufwand betreiben. Natürlich hoffen wir, dass sich das weiterhin auszahlt.

Sie bilden Pferde aus, sind Woche für Woche bei Turnieren unterwegs, haben kaufmännische Verantwortung für Familie und Angestellte, handeln zudem noch mit Lastwagen. Ein Magengeschwür wie zuletzt Kollege Stevens haben Sie bei allem Stress aber noch nicht?

Kutscher: Ich hoffe nicht. Und natürlich ist unser Leben aufreibend. Aber ich wollte damals auch die neue Herausforderung, war noch unter 40 und hatte bei Ludger schon einige Erfahrungen auch im Unternehmen sammeln können.

Tauschen Sie mit ihrer Partnerin Eva Bitter, die auch hier reitet, gelegentlich die Pferde?

Kutscher: Ja, das ist kein Problem und haben wir schon mehrfach praktiziert.

Eva hat einen Pilotenschein. Haben Sie Angst, wenn Sie in die Luft geht oder fliegen sie mit?

Kutscher: Ich bin immer in Sorge um sie, und Eva hatte auf meinen Wunsch hin auch eine Pause eingelegt. Ich fliege nicht mit, auch wenn es faszinierend ist. Aber zum Fliegen braucht ein Pilot aus meiner Sicht Routine und Sicherheit durch Regelmäßigkeit. Das hatte sie nicht.

Was ist gefährlicher - das Reiten oder das Fliegen?

Kutscher: Für mich eindeutig das Fliegen, weil es zu viele Einflüsse gibt, die ich nicht beherrsche.

Zum Glück fliegen ihre beiden Töchter, 15 und 19 Jahre jung, nicht, sondern reiten. Werden sie den Weg ihres Vaters gehen?

Kutscher: Aus meiner Sicht sollte das Reiten Hobby bleiben für sie, als Beruf ist es ein hartes Geschäft. Aber natürlich unterstütze ich die beiden, weil es ein wunderbarer Sport ist und der Umgang mit Tieren, das Gewinnen und Verlieren auch Sozialkompetenz vermittelt.

Letzte Frage: Wie ist das so als Mann allein unter drei Frauen und vielen Pferden?

Kutscher: Nicht einfach (lacht). Aber im ernst: Es läuft gut, so wie es ist.

Und eine Ergänzung bitte noch: Das Beste im Norden ist?

Kutscher: Das Meer.

Zur Person: Marco Kutscher, 43, stammt aus Norden und wuchs mit Bruder Frank (46), Familienpferd „Limone“, Pony, Voltigieren und Vereinsleben in Ostfriesland auf. Nach Feriencamps und fünf Lehrjahren im Stall Heckmann (Isernhagen) kam er in die Bundeswehrsportschule Warendorf und 1999 zu Ludger Beerbaum. Als Bereiter in Riesenbeck stieg er steil auf in die Weltelite und war einige Jahre in den Top Zehn der Weltrangliste.

Dem (einzigen) DM-Titel 2003 folgten Olympiabronze 2004 und EM-Gold 2005 jeweils in Einzel- und Teamwertung mit Montender sowie 2011 noch einmal EM-Gold im Team mit Obolensky. Der wurde 2008 bei Olympia in Hongkong von einer Pflegerin mit den erlaubten, aber nicht angemeldeten Mitteln Arnika und Lactanase gespritzt. In einem Indizienverfahren wurde Kutscher nachträglich disqualifiziert und mit einer Geldstrafe belegt, aber nicht gesperrt.

2011 wurde er Pferdewirtschaftsmeister. 2014 zog er zu seiner Lebensgefährtin Eva Bitter nach Bad Essen östlich von Osnabrück, wo beide einen eigenen Stall betreiben. Aus einer früheren Beziehung hat er zwei Töchter.