Spangenberg. Schürfwunden zog sich ein 16-Jähriger aus Elbersdorf zu. Der junge Mann war mit seinem Leichtkraftrad am Freitag um 12.30 Uhr in Spangenberg in der Brückenstraße in Richtung Oberdorf unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, verlor der Elbersdorfer in einer Linkkurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Dabei rutschte er über die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Die Polizei gibt den Schaden an dem Moped mit 200 Euro an