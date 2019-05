Museumstag in Spangenberg: Besucher bekamen Einblicke in altes Handwerk 

Altes Handwerk und wie man es heute betrachtet, stand im Mittelpunkt des Internationalen Museumstages auf dem Burgsitz Spangenberg. Rund 250 Besucher kamen in der malerischen Fachwerkkulisse zusammen.

Sie informierten sich bei Brot, Speckkuchen und Grillwurst über das Können der Handwerker in den 710 Jahren, seitdem die Stadt mindestens besteht.

Höhepunkt war die Präsentation von zwei Lehnbriefen aus dem Stadtarchiv, die Auskunft darüber gaben, wer im 18. und 19. Jahrhundert auf dem Burgsitz lebte und die dazu gehörenden Ländereien bewirtschaftete. Bei zwei Führungen informierten sich jeweils rund 20 Personen über die renovierten Räume, in denen erst kürzlich die interkonfessionelle Stiftung Himmelsfels ein neues Zuhause gefunden hat. Führerin Nele Blauth erläuterte, dass die Sanierung insgesamt acht Jahre dauerte. Dafür gab es den hessischen Denkmalschutzpreis. Spangenberg liegt auf dem Pilgerweg, hier können in Zukunft Pilger in neu gestalteten Gästezimmern übernachten. Frauen des Heimatvereins in mittelalterlichen Gewändern schufen eine dem Gebäude-Ensemble entsprechende Atmosphäre. Vor diesem Hintergrund werkelte Schmied Manfred Eckel im Erdgeschoss des Heimatmuseums. Victoria Peinelt und Julia Woitzik, beide zehn Jahre, schauten interessiert zu: „Wir finden es spannend, wie Schmuck geschmiedet wird.“

Im ersten Stock zeigte Schumacher Johannes Luckhardt sein Können. Der 83-Jährige stammt aus einer Schumacher-Familie und hat das Handwerk von der Pike auf gelernt, bis er bei der Post arbeitete. Sein Gesellenstück von 1954, ein Paar Herrenschuhe, war noch zu bewundern. Er erinnert sich: „Mein Opa ging meistens samstags nach Günsterode, Quentel und Fürstenhagen, nahm Bestellungen auf und brachte Reparaturen zurück. Zwei Absätze kosteten damals fünf Mark.

+ Mit seinem Gesellenstück: Johannes Luckhardt. © Hanne Braun

Gerhard Wölfel lernte von 1958 bis 1961 Schriftsetzer und erklärte, wie die Spangenberger Zeitung damals gedruckt wurde. Die Besucher konnten in den alten Exemplaren schmökern.

Im Burgsitz zwei und drei wurden historische Ofenplatten, Butterfässer, Mausefallen, Dreschflegel, Werkzeuge, Waschmaschinen und Webstühle gezeigt. Brunhilde Gies und Karin Rosowski aus Spangenberg ließen sich Kaffee und Kuchen schmecken: „Die Führung war sehr ausführlich, und die Kuchenauswahl ist reichlich.“ Organisator Heinz Buhre zog trotz zahlreicher Konkurrenzveranstaltungen zufrieden Bilanz: „Die Stimmung war gut, und die Leute haben viele interessante Eindrücke mit nach Hause genommen.“