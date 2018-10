Schwalm-Eder-Kreis verleiht erstmals Denkmalschutzpreis

Schwalm-Eder. Der Schwalm-Eder-Kreis verleiht erstmals einen Denkmalschutzpreis. Der Landkreis ehrt damit beispielhafte Leistungen in der Denkmalpflege.

Mit der Auszeichnung verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 6000 Euro. 2000 Euro gibt es für den ersten, 1750 Euro für den zweiten und 1500 Euro für den dritten Platz. 750 Euro werden für Plaketten und Urkunden verwendet.

Die Siegprämien sind dabei eher nicht geeignet, einen Anreiz zur Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes zu bieten. Das weiß auch der Schwalm-Eder-Kreis: „Ich weiß, es ist eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte Jürgen Kaufmann, Erster Kreisbeigeordneter während der Verleihung in Spangenberg. Bei der Renovierung solcher Projekte reichte die Prämie wahrscheinlich nicht einmal für ein Fenster.

Aber auch wenn der Preis finanziell kaum eine Hilfe ist, will der Landkreis damit die Leistung von privaten und öffentlichen Bauherren anerkennen. Zudem hofft der Landkreis auf Nachahmer und, dass die ausgezeichneten Projekte als Vorbilder dienen.

Eingereicht wurden zehn Bauvorhaben, davon wurden nun sieben prämiert. Gewonnen haben Adele Siebert und Jörn Kadow mit ihrer Scheune in der Langen Gasse in Spangenberg. Das ehemalige Wirtschaftsgebäude bauten sie zu einem Atelier und einer Wohnung um. Den zweiten Platz belegte ein Wohnhaus einer Hofanlage in Frielendorf-Verna, dass saniert wurde. Das Altstadthotel in Treysa wurde dritter.

Denkmalschutz bedeute, Zeugnisse der Vergangenheit zu bewahren, sagte Kaufmann. Denkmalschutz sei nur realisierbar, wenn die Projekte finanzierbar seien und für die Eigentümer sinnvoll. Zudem müssten sie nach aktuellen Standards beim Brandschutz und der Barrierefreiheit realisiert werden können.