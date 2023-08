Burgsitzschule Spangenberg verabschiedet Lehrer Bodo Hofmann-Thomschewski nach 40 Jahren

Von: Barbara Kamisli

Fast 40 Jahre war Bodo Hofmann-Thomschewski Lehrer in Melsungen und Spangenberg. Nun wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

Melsungen/Spangenberg – Fast 40 Jahre hat Bodo Hofmann-Thomschewski Jungen und Mädchen in Melsungen und Spangenberg unterrichtet. Und nicht nur das, er gehört zum Vorstandsteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und war von 2019 bis zu seiner Pensionierung Vorsitzender des Gesamtpersonalrates Schule in Fritzlar, der zuständig ist für die Schulamtsbezirke Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg. Kürzlich wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

Er freut sich nun auf viel Zeit mit seiner Frau und der Familie. Auf Reisen nach Schottland und mehr Zeit, um gute Bücher zu lesen. Außerdem wird er sich weiter in der GEW engagieren.

Ein bisschen Wehmut war dabei beim Abschied, aber er freue sich auch auf das, was kommt. „In Erinnerung behalten werde ich besonders die Momente, in denen sich Schüler mir gegenüber geöffnet haben und ich das Gefühl hatte, helfen zu können“, sagt Hofmann-Thomschewski. Der Abschied, den ihm Schulleitung und Kollegium bereitet haben, gehöre auch zu den Momenten, „die mich sehr bewegt haben.“

Wir haben mit dem 66-Jährigen über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von Schule, Schülern und Lehrern gesprochen.

Die Schüler

Der 66-Jährige mag es nicht, wenn man von der „Jugend von heute spricht“. Er findet, weniger die jungen Menschen hätten sich grundlegend verändert, als viel mehr die Situation, in der sie leben und aufwachsen. „Die jungen Menschen stehen heute vor viel mehr Herausforderungen als es vor 30 oder 40 Jahren der Fall war“, sagt Hofmann-Thomschewski.

Als Beispiele nennt er Digitalisierung oder auch die Veränderungen im sozialen Miteinander: „Der Ton untereinander ist auch durch soziale Medien rauer geworden.“ Doch er betont auch die positiven Entwicklungen durch soziale Medien. Auf Youtube gebe es zum Beispiel einen großen Schatz an Erklärvideos – von jungen Menschen für junge Menschen.

Die Lehrer

Heute werden händeringend Lehrer gesucht. Als Bodo Hofmann-Thomschewski sein Studium beendete, war es genau umgekehrt. Was hat sich verändert, warum wollen immer weniger Menschen Lehrer werden? „Wichtige Stichworte sind da bestimmt Anforderungen und Arbeitsbelastung“, sagt der 66-Jährige. Etwa was die Erwartungshaltung an Eltern- und Schülergespräche angeht. „Lehrer müssen heute noch mehr Lebensberater sein, als noch vor 15 Jahren.“ Das läge mit daran, dass an Schulen Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen fehlen.

„Was fehlt, ist auch die Wertschätzung für diesen Job in der Öffentlichkeit “, sagt Hofmann-Thomschewski. Die Arbeitsbelastung – etwa durch große Klassen – werde nicht gesehen. „Viele denken ja noch immer, Lehrer arbeiten bis Mittag und haben ganz viel Ferien“, sagt der 66-Jährige. Oft werde verkannt, wie viel Vorbereitung in gutem Unterricht steckt.

Was das Studium selbst angeht, habe sich zwar vieles zum Positiven verändert, um Menschen auf diesen Beruf vorzubereiten: „Aber es reicht noch nicht.“ Nach dem Studium komme das Referendariat „und da heißt es nicht umsonst, es sei die härteste Zeit.“ Oft finde eine harte Selektion statt, wo vielleicht eher Unterstützung angebracht wäre.

Wichtig für den Lehrerberuf seien die Bereitschaft und die Offenheit, mit Menschen umzugehen. „Auch Klarheit in Ansprache und Ausstrahlung sind wichtig.“ Man könne keine Regeln vorgeben, die nicht eingehalten werden können. Und natürlich muss man sich mit dem, was unter Jugendlichen gerade angesagt ist, auseinandersetzen. „Das heißt aber nicht, dass man mitmacht. Mit 66 Jahren muss ich nicht so tun, als wäre ich 30“, sagt Hofmann-Thomschewski.

Die Schule

Für die Zukunft braucht Schule multiprofessionelle Teams zu denen neben Lehrern auch Sozialarbeiter, Logopäden, Inklusionsberater, IT-Fachleute und Psychologen gehören, sagt der 66-Jährige. „Es müssen alle Facetten abgedeckt sein, die das Schulleben ausmachen.“

Wenn es in allen Bereichen genügend Mitarbeiter gibt, könne sich jeder wieder mehr auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Schule sei ein Ort der sozialen Kontakte, des sozialen Umgehens miteinander. Wie wichtig das sei, habe man in der Coronazeit gemerkt. „Schule hat eine wichtige Funktion, was die Lebensvorbereitung angeht.“ (Barbara Kamisli)