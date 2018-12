Spangenberg könnte nächstes Jahr Schutzschirm verlassen und plant Kita-Ausbau

Soll erweitert werden: Der Neubau an der Kindertagesstätte Alter Bahnhof in Spangenberg ist mit 200 000 Euro im Haushaltsplan 2019 der Stadt Spangenberg vorgesehen. Archivfoto: Claudia Brandau

Spangenberg. Nach einigen schlechten Jahren ist Licht am Horizont für Spangenbergs Finanzen. Im kommenden Jahr könnte die Stadt den Schutzschirm des Landes Hessen verlassen und der Haushalt schließt mit einem kleinen Überschuss.

Außerdem plant die Stadt Spangenberg für 2019 eine ganze Reihe an neuen Investitionen. Bürgermeister Peter Tigges stellte in der Spangenberger Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Pfieffe den Haushaltsplan für das nächste Jahr sowie das Investitionsprogramm vor.

Die Investitionen

Große Posten im Investitionsprogramm sind Ausgaben für Feuerwehr und Kindergarten. Überhaupt fließe von den etwas mehr als 2,1 Mio. Euro im Investitionsprogramm ein Großteil in kommunale Pflichtaufgaben, sagte Tigges.

Die wichtigsten Investitionen im Überblick:

• Für den Fuhrpark der Feuerwehren ist eine Summe von 640 000 Euro eingeplant. Es soll ein neues Drehleiterfahrzeug angeschafft werden. Dafür rechnet die Stadt mit einem Zuschuss von 191 000 Euro, die vom Land Hessen und dem Schwalm-Eder- Kreis kommen.

• An den beiden Kindertagesstätten in Spangenberg herrscht ebenfalls Handlungsbedarf. Die Kita am Schlossberg soll für 250 000 Euro energetisch saniert werden. Zusätzlich rechnet die Stadt mit einem Zuschuss von geschätzten 100 000 Euro. „Die Kosten werden eher noch ein bisschen steigen“, sagt Tigges zu den geschätzten Kosten.

• Die Kita Alter Bahnhof soll erweitert werden. Die Kosten dafür wurden auf 850 000 Euro geschätzt. Für den Haushalt 2019 wurden 200 000 Euro eingeplant. Weitere 650 000 Euro sind für 2020 vorgesehen. Zudem rechnet die Stadt mit einem Zuschuss vom Land Hessen von 640 000 Euro für die Erweiterung der Kita. Auch diese Kosten könnten noch steigen, befürchtet Tigges.

• Alle Investitionen seien dringend notwendig, betonte Tigges in der Sitzung. Im Investitionsprogramm stehen auch viele Projekte aus den Bereichen Wasserversorgung und Hochwasserschutz. Für Mörshausen, Landetal und Spangenberg sind Investitionen zum Hochwasserschutz vorgesehen, die mit 700 000 Euro veranschlagt wurden. Dabei rechnet die Stadt aber wieder mit Zuschüssen, so werden zum Beispiel in Landetal Zuschüsse von bis zu 75 Prozent erwartet.

In den Stadtteilen Weidelbach, Landefeld, Spangenberg, Elbersdorf und Kaltenbach sind ebenfalls Projekte für die Wasserversorgung vorgesehen.

• Am Rathaus ist ein barrierefreier Zugang notwendig. Auch die Toiletten müssen barrierefrei gestaltet werden. Im Haushalt 2019 wurden dafür erste 50 000 Euro eingeplant und weitere 250 000 Euro 2020.

Ganz ohne Neuverschuldung kommt die Stadt Spangenberg aber nicht aus. Für das Haushaltsjahr 2019 sollen Kredite in Höhe von circa 935.000 Euro mehr aufgenommen als getilgt werden. So komme es nach vielen Jahren wieder zu einer höheren Nettokreditaufnahme. Dennoch sieht Tigges die Kassenlage als stabil an.