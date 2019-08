Spangenberg: Wolf riss vermutlich Hirschkuh

Bissspuren am Körper

+ © Hanna Maiterth Gerissenes Rotwild, Überprüfung auf DNA-Spuren, es könnte sich um einen Wolf gehandelt haben. © Hanna Maiterth

Bissspuren in Hals und Körper - so fanden Spaziergänger am Freitagvormittag eine tote Hirschkuh auf einer offenen Wiese. Die Spuren weisen auf einen Wolf hin, sagen Experten.