Spangenberger Firma Wikus weiht neue Zentrale ein 

Imposantes Gebäude: Die neue Firmenzentrale der Firma Wikus erinnert an übereinandergestapelte Sägebänder. Sie wird am Freitag eingeweiht.

Offenheit in Raum und Kopf – das ist ein Leitmotiv für die neue Firmenzentrale der Wikus-Sägenfabrik in Spangenberg. Am Freitag wird das Gebäude zum 60-jährigen Bestehen eröffnet.

20 Millionen Euro hat das Unternehmen nach eigenen Angaben investiert.

Die Eigentümerfamilie Kullmann bekennt sich mit dieser Investition zum Standort Spangenberg und zur Region Nordhessen. „Weder Budget noch Bauzeit wurden bei dem Gebäude überschritten“, sagt Wikus-Geschäftsführer Michael Möller.

+ Die Geschäftsleitung: von links Thomas Schäfer, Michael Möller, Jörg Utech und der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Jörg H. Kullmann. Foto: © Frank Wiegand/nh

Geplant, entworfen und umgesetzt haben den Bau die Architektenbüros Tollhopf aus Melsungen, Bieling Architekten (Kassel) und das Planungsbüro Congena aus München. Zwölf Monate hat es gedauert, bis das sogenannte WI.com (siehe Hintergrund) fertig war. In dem dreistöckigen Gebäude sind Administration, ein Teil der Produktion sowie Repräsentationsräume untergebracht. Feste räumliche Strukturen gibt es kaum auf den Etagen.

Formen und Farben

Die Form der Firmenzentrale soll an übereinanderliegende Sägebänder erinnern. Die Sonnensegel an die Zähne eines Sägeblattes. Die Farbe entspricht laut geschäftsführendem Gesellschafter Dr. Jörg H. Kullmann der eines Bimetallsägebandes.

Auch im Eingangsbereich erinnert die Form der imposanten geschlungen Treppe an Sägebänder. Lichteffekte an den Wänden sollen die Schnittstellen im Unternehmen symbolisieren.

Die Räume sind mit viel Weiß und gedeckten Tönen sowie roten Farbtupfern zum Beispiel in Form von Sitzgelegenheiten gestaltet.

Erdgeschoss

In der Produktionshalle entsteht eine Kundenanfertigung zur Konfektion von Sägebändern und Rollenware.

Erste Etage

Im ersten Stock befindet sich der Bürobereich. Auf 2550 Quadratmetern ist eine multifunktionale offene Büro-Landschaft für die administrativen Mitarbeiter entstanden. Es gibt keine festen Arbeitsplätze – auch für die Geschäftsführung nicht – der Arbeitsplatz kann je nach Tätigkeit gewählt werden. In den begrünten Innenhöfen kann auch gearbeitet werden. Es gibt Klausurbereiche, in denen kein Telefonklingeln stört, genauso wie Besprechungsräume und Begegnungsräume.

+ Offen und transparent: Der Aufenthaltsbereich auf der Büroetage gibt den Blick auf die umliegenden Arbeitsplätze frei. © Barbara Kamisli

Zweite Etage

Im zweiten Stock befinden sich die Kantine sowie Repräsentationsräume, Loungebereiche und eine große Dachterrasse. Der Innenbereich kann – bis auf die Kantine – flexibel gestaltet werden. Er bietet Platz für Veranstaltungen mit bis zu 199 Personen. „Auch kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen und Ausstellungen können hier stattfinden“, sagt Kullmann.

Nachhaltigkeit

Das Gebäude hat keine Klimaanlage, sondern verfügt über Betondecken, durch die gekühltes Wasser fließt und so die Temperatur stabil hält. Die Beleuchtung funktioniert über Bewegungssensoren. Die Sonnensegel reflektieren 50 Prozent des Sonnenlichtes und die Innenhöfe sorgen für mehr Tageslicht in den Räumen. Der Bau der Firmenzentrale sei zukunftsweisend. Die Arbeitswelt werde sich durch die Digitalisierung verändern und darauf wolle man vorbereitet sein, sagt Möller.

+ Sorgen für Licht: Die Leuchten sind mit Tageslichtlampen ausgestattet. © Barbara Kamisli

Großer Festakt eröffnete die Feierlichkeiten am Wochenende in Spangenberg

Die Firma Wikus aus Spangenberg feiert ihren 60. Geburtstag. Mit einem großen Festakt am Freitagvormittag begannen die Festlichkeiten. Der Geschäftsführende Gesellschafter Dr. Jörg H. Kullmann begrüßte zahlreiche Gratulanten aus Politik und Wirtschaft im neuen Firmengebäude in Spangenberg.

+ Bekennen sich zur Verantwortung: Dr. Jörg H. Kullmann mit Ehefrau Christiane sowie Töchter und Nichten mit (von links) Marie Kullmann, Julia Kullmann, Lisa Kullmann, Carolin Kullmann und Katja Kullmann. Sohn Moritz Kullmann konnte sich erst am Abend der Feier anschließen. © Evelyn Paul

Das neue Gebäude bildet die Firmenzentrale des Unternehmens, das acht weitere Standorte auch im Ausland hat. Wikus bekenne sich damit zu Spangenberg als Hauptsitz, sagte Geschäftsführer Michael Möller beim Festakt. Diese Worte werden Bürgermeister Peter Tigges erfreut haben, denn er betonte vorher, dass Spangenberg Wikus brauche. Wikus sei die Lebensader der Stadt, denn hinter jedem Mitarbeiter des Unternehmens stehe auch eine Familie. „Ich wünsche uns allen, dass Wikus noch viele Jahre so erfolgreich tätig sein wird“, sagte der Spangenberger Bürgermeister.

Wilhelm Kullmann gründete das Unternehmen 1958. Heute sei das Unternehmen Weltmarktführer und mit dieser unglaublichen Entwicklung ein Vorbild für junge Leute, wie der Präsident der Industrie- und Handelskammer Kassel Marburg, Jörg Ludwig Jordan sagte.

Ein Familienunternehmen zu führen sei nicht einfach, betonte Staatssekretär Mark Weinmeister. Doch Wikus schaffe es, auch die Belegschaft zu einem Stück Familie zu machen. Aufsichtsratvorsitzender Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun sagte, Wikus könne stolz sein auf seine tolle Mannschaft, die hinter dem Unternehmen stehe und die vielen staubvollen Tage des Umbaus ertragen habe.

Die Familie sei wichtig bei Wikus, denn die Familie sei das, was das Ganze zusammenhalte, betonte auch Firmenchef Jörg Kullmann in seiner Ansprache. Sein Vater und Unternehmensgründer Wilhelm Kullmann freute sich über die vielen „Kullmänner“ um ihn herum. Zum Festakt am Vormittag waren bereits seine fünf Enkelinnen anwesend. Enkel Moritz wurde zu den Festlichkeiten am Abend erwartet.

Auch die dritte Generation der Familie, die als Gesellschafter am Unternehmen beteiligt ist, bekenne sich zur Verantwortung, die das Familienunternehmen mit sich bringe, sagte Firmenchef Jörg Kullmann.

Nach dem feierlichen Festakt lud Jörg Kullmann seine Gäste zum Mittagessen ein, in dessen Anschluss Führungen durch das neue Firmengebäude stattfanden. Am Freitagabend findet eine große Gala für die Mitarbeiter des Unternehmens veranstaltet. Für Samstag ist ein Tag der offenen Tür für die Familien der Mitarbeiter geplant.

Wikus wurde vor 60 Jahren gegründet

Es ist 60 Jahre her, dass Wilhelm H. Kullmann 1958 die Sägenfabrik in Spangenberg gründete. Einige Zahlen zur Firmengeschichte:

8 Tochtergesellschaften in den USA, Kanada, Schweden, Frankreich, Spanien, Österreich, Shanghai und Indien sowie 50 Handelsvertretungen gibt es weltweit.

20 Millionen Euro hat das Unternehmen in die Umsetzung der neuen Firmenzentrale in Spangenberg investiert.

110 Millionen Euro Umsatz machte das Unternehmen nach eigenen Angaben im Jahr 2017.

750 Mitarbeiter sind es weltweit. In Spangenberg arbeiten 600.

6650 Quadratmeter beträgt die Gesamtfläche des dreistöckigen Gebäudes, dessen Form von aufeinandergestapelten Sägebändern inspiriert ist.

Der Name des Gebäudes

WI steht für Wikus und klingt außerdem wie das englische Wort für Wir und steht somit für die Zusammengehörigkeit im Betrieb – im neuen Gebäude wurden Produktion und Administration vereint.

Laut Unternehmen steht com für die englischen Worte communication und community also für Kommunikation und Begegnung. Der Name steht sowohl für die Internationalität des Unternehmens, wie auch für den familiären Charakter. Denn, so erläutert Geschäftsführer Möller, Wikus ist in mehrerlei Hinsicht ein Familienunternehmen.

Zum einen ist da die Eigentümerfamilie – die sechs Enkel des Firmengründers sind Jung-Gesellschafter und damit die dritte Generation im Unternehmen. Zum anderen sind unter den Mitarbeitern oft mehrere Generationen einer Familie.