Spangenberger Parlament unterstützt Kreiskrankenhaus in Rotenburg

Von: Barbara Kamisli

Das Kreiskrankenhaus in Rotenburg möchte eine eigene stationäre Kardiologie aufbauen. Diesen und weitere Ausbau Pläne haben Spangenbergs Stadtverordnete mit einer Resolution unterstützt. © Lea-Sophie Mollus

Spangenberger Stadtverordnete setzen sich für Erhalt und Erweiterung der medizinischen Versorgung durch das Rotenburger Kreiskrankenhaus ein und verabschieden eine Resolution zum Ausbau in Rotenburg.

Spangenberg/Rotenburg – Mit einer Resolution haben sich die Spangenberger Stadtverordneten einstimmig für die Planungen des Kreiskrankenhauses in Rotenburg ausgesprochen. Dieses will unter anderem seine Kapazitäten erweitern und eine eigene stationäre Kardiologie aufbauen.

Die Stadtverordneten bitten mit ihrer Resolution Politiker und Behörden darum, dies zu unterstützen. Es gehe darum, die medizinische Versorgung der Menschen zu sichern. Besonders in Hinblick auf das geschlossene Krankenhaus in Melsungen und die Verlegung der Kardiologie des Herz-Kreislauf-Zentrums (HKZ) in Rotenburg ans Klinikum Hersfeld-Rotenburg in Bad Hersfeld.

„Der Standort ist für uns in der Region sehr wichtig“, sagt Spangenbergs Bürgermeister Andreas Rehm. Es sei richtig, sich schon jetzt für die Erweiterung und den Erhalt der medizinischen Versorgung einzusetzen und nicht erst, wenn es zu spät sei. Wie berichtet, ist das Kreiskrankenhaus in Rotenburg nach eigenen Aussagen an seiner Kapazitätsgrenze angelangt, verzeichnet aber seit der Schließung des Melsunger Krankenhauses einen höheren Zulauf von Patienten aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

Kurze Wege für Patienten und Angehörige sind wichtig

„Es ist wichtig, dass wir für die Region eine angemessene Versorgung haben“, sagt auch FDP-Fraktionsvorsitzender Söhnke Salzmann. Dabei gehe es nicht allein um die Patienten, sondern auch um die Angehörigen. Wenn die für die Hin- und Rückfahrt solange brauchen, dass sie regelmäßig Besuche im Krankenhaus nicht mehr leisten könnten, sei das für die Genesung der Patienten auch nicht förderlich. Rotenburg sei für Spangenberg und Morschen umso bedeutender, da Melsungen als Option ja bereits weggefallen sei. „Wir hoffen, dass die Politik das auch an höhere Stelle so sieht und entsprechend handelt.“

Die kardiologische Abteilung des in Rotenburg ansässigen HKZ wird ans Klinikum Hersfeld-Rotenburg mit Sitz in Bad Hersfeld verlagert.

Nachdem eine stationäre Kardiologie wie berichtet für das Kreiskrankenhaus im vergangenen Jahr vom Land bereits abgelehnt wurde, hat die Geschäftsführung des Krankenhauses im Frühjahr einen erneuten Vorstoß gewagt, eine eigene stationäre Kardiologie aufzubauen.

Erweiterung und geplante Kardiologie werden unterstützt

„Es ist im Notfall gut und schnell zu erreichen“, sagt der Detlev Wischniowski, Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Auch bisher seien dort schon viele Patienten aus dem Spangenberger Raum behandelt worden. Deshalb unterstütze die SPD-Fraktion die Erweiterung und die geplante Kardiologie. „Eine Fahrt nach Bad Hersfeld kann ihm Ernstfall schon zu weit sein“, sagt er. Im ländlichen Raum sei ein Krankenhaus, das medizinisch breit aufgestellt ist, wichtig.

„Es ist völlig klar, dass wir eine nahe gelegene Krankenhaus- und auch Notfallversorgung brauchen“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Jörg Lange. Ebenso sei die fachärztliche Betreuung im ländlichen Raum ein großes Thema. Deshalb stehe die Fraktion hinter der Resolution. Mit der Schließung des Melsunger Krankenhauses sei leider ein Teil der wohnortnahen Versorgung weggebrochen.

Neben dem Aufbau einer eigenen stationären Kardiologie am Kreiskrankenhaus in Rotenburg wollen die Spangenberger Stadtverordneten mit ihrer Resolution insbesondere unterstützen:

Die Umsetzung einer Planung für einen Erweiterungsbau am Kreiskrankenhaus zur Erweiterung von Bettenkapazitäten, Funktionsräumen und eines Hubschrauberlandeplatzes zur Sicherstellung einer zentralen Versorgung aus einer Hand.

Die Sicherstellung der wohnortnahen kombinierten ambulanten und stationären Versorgung durch den Ausbau des ambulanten Leistungsportfolios im Medizinischen Versorgungszentrum des Kreiskrankenhauses und die Besetzung mit fachkompetenten Ärzten. (Barbara Kamisli)