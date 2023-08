Spülmaschine löst Brand aus: Haus im Schwalm-Eder-Kreis jetzt unbewohnbar

Von: Helmut Wenderoth

Ein Haus im Schwalm-Eder-Kreis ist durch einen Brand vorerst nicht mehr bewohnbar. Grund dafür ist eine defekte Spülmaschine.

Elbersdorf – Ein Zimmer hat am Montagvormittag in Elbersdorf (Schwalm-Eder-Kreis) gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ist ein technischer Defekt an der Spülmaschine die Ursache für das Feuer in dem Spangenberger Stadtteil.

Die beiden Bewohner des Hauses an der Straße Blaubach stellten gegen 11 Uhr fest, dass die Spülmaschine in der Küche in Flammen stand. Das Feuer hatte bereits auf das Mobiliar und die Einrichtung übergegriffen. Die beiden Männer verließen sofort das Haus und alarmierten die Feuerwehr.

Schwalm-Eder-Kreis: Defekte Spülmaschine löst Brand aus - Bewohner unverletzt

Feuer in Elbersdorf: Ein Defekt an einer Spülmaschine löste den Brand an der Straße Blaubach aus. © Helmut Wenderoth

Unter der Einsatzleitung von Stefan Salzmann kamen insgesamt 18 Einsatzkräfte aus Elbersdorf und der Spangenberger Kernstadtwehr an zur Einsatzstelle in der engen Straße. Auch ein Rettungswagen und die Polizei waren vor Ort. Da die beiden Männer, sofort nachdem sie das Feuer entdeckt hatten, ins Freie gegangen waren, blieben sie jedoch unverletzt.

Atemschutzgeräteträger gingen mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung in das Haus. Sie löschten den Brand schnell, sagte Salzmann. Die Spülmaschine wurden von den Einsatzkräften ins Freie gebracht und dort endgültig gelöscht.

Brand im Schwalm-Eder-Kreis: Mindestens 25.000 Euro Schaden – Haus zunächst unbewohnbar

Durch Rauch und vor allem Ruß, der sich an Decken und Wänden niedergeschlagen hatte, entstanden enorme Schäden. Es war auch deshalb dazu gekommen, weil wegen der momentan hohen Temperaturen alle Fenster und Türen des Hauses offen standen, sodass sich der der Ruß ungehindert ausbreiten konnte.

Erst wenn diese giftigen Stoffe beseitigt sind, sollte das Haus wieder bewohnt werden. Bis dahin halten Feuerwehr und Polizei eine Nutzung für gesundheitlich sehr bedenklich. Die beiden Bewohner kommen, bis zur Schadensbeseitigung, bei Angehörigen in der Nachbarschaft unter. Den Schaden schätzen die Betroffenen auf mindestens 25.000 Euro. (Helmut Wenderoth)

