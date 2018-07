Tipps für Touristen: Einkehren im Schloss Spangenberg 

Spangenberg. Unterm Spangenberger Schloss liegt ein Geheimnis. Diejenigen, die die Lösung kennen, sind schon lange tot.

Wer dem Rätsel auf die Spur kommen will, muss über steile Stufen steigen, in die Brunnenkammer, die unterm Schlosshof liegt. Dort versperrt ein Sicherheitsgitter den freien Blick in den tiefen Brunnen, den ältesten Teil des Spangenberger Schlosses.

Auf Anfrage begleitet Silvana Gattschau, die Pächterin des zum Hotel und Restaurant umgebauten Schlosses, die Besucher in die Tiefe. Und dann staunen vor allem die Männer, berichtet Silvana Gattschau. Wenn sie Wasser in den Brunnen gießt, beginnen die Männer, die Sekunden zu zählen: eins, zwei, drei, vier – neun Sekunden dauert es, bis das Wasser auf etwas stößt, was ein Balken sein könnte. Und drei weitere Sekunden, bis das Wasser ins Wasser platscht. Also zwölf Sekunden vom Gießen zum Platschen.

+ Blick in die Brunnenkammer: Wer wie Pächterin Silvana Gattschau Wasser in den Brunnen gießt, hört es nach zwölf Sekunden ins Wasser platschen. © Claudia Feser

Wie tief der Brunnen ist, weiß niemand. Um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, wurde kürzlich ein 250 Meter langes Lichtlot in den Brunnen gelassen. „Als das Lot wieder hochgezogen wurde, war es nicht nass“, berichtete Silvana Gattschau. Also muss der Brunnenschacht tiefer als 250 Meter sein.

Jahrhundertelang hatten Esel das große Brunnenrad gedreht, mit dem Trinkwasser aus den Tiefen des Bergs in das Schloss befördert wurde. Während des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 waren dort 400 französische Soldaten interniert. Nach ihrem Abzug 1872 stand das Schloss leer – damit hatten auch die Brunnenesel ausgedient. Dabei hatten sie mit ihrem Wassertransport erst das Leben auf dem vor mehr als 800 Jahren gebauten Schloss ermöglicht.

Die ersten Bewohner waren ab 1214 die Ritter von Treffurth, es folgten die hessischen Landgrafen, die die Veste als Jagdschloss nutzten, später Kriegsgefangene, ab 1907 preußische Forstschüler und im Zweiten Weltkrieg wieder Gefangene. Am 1. April 1945 brannte das Schloss nach Tieffliegerangriffen bis auf die Umfassungsmauern aus.

Nach dem Krieg bauten die Spangenberger ihr Schloss wieder auf. Ab 1985 übernachteten Hotelgäste im umgebauten Schloss. Seit 2010 stand es leer, bis das Land Hessen das Schloss komplett renovieren ließ. Seit einem Jahr hat Silvana Gattschau das Spangenberger Schloss gepachtet. Sie betreibt dort ein Hotel mit 28 Zimmern und zwei Suiten und bewirtschaftet das Restaurant Land-Gast-Wirtschaft.

Praktisch für Wanderer und Touristen

Das Spangenberger Schloss liegt für Touristen strategisch günstig – denn vor Ort bestehen noch jede Menge Freizeitmöglichkeiten:

Am Schloss entlang führt der Kunstwanderweg Ars Natura X 8 (Teilstrecke 3) von Kaltenbach nach Schnellrode.

Unterhalb des Schlosses liegt der Rosengarten, der seit zehn Jahren vom Rosenverein gepflegt wird und immer einen Abstecher wert ist.

Viele Stadtführungen durch die Altstadt Spangenbergs mit imposantem Fachwerk enden auf dem Schloss.

Auf der Außenterrasse des Restaurants haben die Besucher einen grandiosen Blick über die Altstadt. Und in der Mauer steckt ein Stück Geschichte: Dort erinnert ein gemeißelter Stein an Otto den Schütz (ca. 1322-1366). Der Landgrafen-Sohn hatte im Jahr 1353 einen Buchsbaum gepflanzt, der 325 Jahre lang dort stand. 1678 war der Baum verdorrt und wurde gefällt. Sein Holz wurde zu Büchsenschäften verarbeitet.

Einkehren, essen und entspannen

Das Schloss mit Hotel und Gastronomie bietet sich auch als Einkehrmöglichkeit an. Pächterin ist Silvana Gattschau, Restaurantfachfrau und Köchin. Küchenchef ist Mathias Reimers. Die Öffnungszeiten des Restaurants: Montag bis Freitag ab 18 Uhr; Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 12 Uhr. Die Küche schließt um 21 Uhr. Am Wochenende wird nachmittags frischer Kuchen serviert. Im Schlosshotel gibt es 28 Doppelzimmer und zwei Suiten. Die Kosten: ab 65 Euro pro Nacht, inklusive Frühstück.

Kontakt: Tel. 0 56 63 / 93 99 30

Mit dem Auto zum Schloss

Spangenberg ist aus Richtung Kassel über die Autobahn 7 zu erreichen (Ausfahrt Melsungen). In Melsungen rechts abbiegen in Richtung Rotenburg. Am Abzweig zur Bundesstraße 487 geht es direkt nach Spangenberg. Die Bundesstraße führt durch die Liebenbachstadt.

Am Ortsausgang geht es links ab zum Schloss. Die Straße windet sich in Serpentinen den Schlossberg hinauf. Parkmöglichkeiten befinden sich unterhalb des Schlosses auf einem ausgeschilderten Parkplatz. Zu Fuß sind die Besucher von dort aus in wenigen Minuten am Schlosstor. Der Fußweg führt außerdem direkt am Rosengarten des Schlosses vorbei. Die Fahrtzeit von Kassel beträgt rund 40 Minuten, die Strecke ist 46 Kilometer lang.