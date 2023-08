Unwetter wütetet über Schwalm-Eder-Kreis - Umgestürzter Baum, Schlammlawine, Gasalarm

Von: Helmut Wenderoth

Teilen

In Metzebach helfen alle mit, den Schlamm zu beseitigen: Auch Ortsvorsteherin Eva Claßen (Dritte von links) packte kräftig mit an. © Helmut Wenderoth

Das angekündigte Gewitter hat am Freitag den Schwalm-Eder-Kreis hart getroffen: In Spangenberg waren die Feuerwehren im Dauereinsatz.

Spangenberg - Am Freitagnachmittag, waren die Spangenberger Feuerwehren im Dauereinsatz. Ab 16.40 Uhr waren nicht nur die Kernstadtwehr, sondern auch ein Großteil der Einsatzabteilungen der Statteile, zu den verschiedenartigsten Einsätzen gefordert. Und nicht alle waren durch das kurze, aber sehr heftige Unwetter, das ab 16.30 Uhr auch über Teile des Altkreises Melsungen zog, ausgelöst worden. Auch ein Gasalarm gehörte zum Einsatzspektrum. Am schlimmstenn haben die Starkregenfälle dabei das Landetal mit den Stadtteilen Metzebach, Herlefeld, Landefeld und Nausis getroffen. Der DWD hatte für den kompletten Freitag vor Gewittern auch im Schwalm-Eder-Kreis gewarnt.

Wie Stadtbrandinspektor Christian Pfaffenbach sagte, ging am Freitag der erste Alarm in Spangenberg um 16.40 Uhr ein. In der Gartenstraße war durch Sturmböen eine große Tanne abgebrochen. Der Baum war von einem Privatgrundstück auf die Straße gestürzt und versperrte diese. Die Einsatzkräfte der Kernstadt und aus dem Stadtteil Elbersdorf rückten zu dieser Einsatzstelle aus. Mit der Kettensäge wurde der Baum auseinandergeschnitten und die Straße wieder frei gemacht.

Ein Unwetter hat am Freitag Spangenberg getroffen: Diese massive Tanne ist auf die Gartenstraße gestürzt. © Helmut Wenderoth

Unwetter über dem Schwalm-Eder-Kreis hielt die Feuerwehren in Atem - Schlammlawinen in mehreren Orten

Dieser Einsatz war noch nicht ganz beendet, da kamen gegen 17.45 Uhr die Hilferufe aus dem Landetal. Schlag auf Schlag. Durch die wolkenbruchartigen Regenfälle waren Wasser und Schlamm von den umliegenden Feldern die Hänge hinab in die Dörfer geströmt und hatten Wohnungen, Keller, Garagen, Straßen und Höfe überflutet. Da die Felder erst in den letzten Tagen bestellt worden waren, konnten die Wassermassen die losen Erdkrumen wie Lawinen in die Täler spülen. Bäche traten über die Ufer und Wasser und Schlamm versperrten Straßen und Wege.

Ganz besonders traf es den Stadtteil Metzebach. Hier waren die Ortsdurchfahrt und auch mehrere Nebenstraßen total verschlammt. Im Bereich Brunnenstraße, Kirschweg und Gudeweg lag der Schlamm über zehn Zentimeter hoch auf der Straße. Die Straße zwischen Metzebach und Landefeld war nicht mehr befahrbar, und auch auf der von Spangenberg nach Landefeld lag eine dicke Schlammschicht.

Unwetter: Landwirte und Privatleute unterstützen Feuerwehren

Die Feuerwehren, die mit insgesamt über 60 Einsatzkräften im Einsatz waren, wurden von Landwirten mit Treckern, an die Schiebeschilder anmontiert worden waren, und vielen Privatpersonen unterstützt. Auch Mitarbeiter von Hessen-Mobil waren mit einer Kehrmaschine und mehreren Fahrzeugen, die Absperr- und Warnschilder aufstellten, im Landetal unterwegs.

Ortsvorsteherin Eva Claßen sagte: „Die wolkenbruchartigen Regenfälle haben nur etwa zehn Minuten angedauert, dann liefen von den Hängen aus allen Richtungen die braunen Wassermassen in unseren Ort.“ Stadtbrandinspektor Christian Pfaffenbach war dankbar für die große Unterstützung, welche die Einsatzkräfte von den Mitbewohnern und besonders von Landwirten bekommen haben. „Alle haben gesehen, dass jede helfende Hand notwendig war. Männer, Frauen und auch Kinder kamen zu den Einsatzkräften und haben gefragt, wo sie helfen können und haben mitangepackt. Landwirte haben mit Räumschildern den Schlamm von den Straßen geschoben, dann haben sie mit Güllefässern Wasser gefahren, damit die Straßen freigespült werden konnten. Unser Einsatz wird bestimmt noch bis in die Nacht zum Samstag dauern.“

Nach dem Unwetter noch ein Gasalarm für die Feuerwehren

Eine ganz andere Einsatzart galt es bei dem Alarm, der um 18.55 Uhr einging, abzuarbeiten. Anwohner aus der Straße „Blaubach“, hatten Gasgeruch festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Spangenberger und Elbersdorfer Brandschützer in dem betroffenen Gebiet eintrafen, stellten sie fest, dass auf einem Parkplatz auf einem Fahrzeuganhägern ein ausgedienter Gastank stand. Wie Einsatzleiter Hajo Duwe sagte, war die Einfüllöffnung offen. Die Feuerwehrleute sperrten vorsichtshalber den betroffenen Bereich ab und führten Gasmessungen durch. Gasgeruch war feststellbar. Allerdings war die Gaskonzentration so gering, dass die Prüfgeräte keine explosionsfähige Atmosphäre anzeigten.

Mittlerweile hatte die Feuerwehr die Information bekommen, dass der Tank entsorgt werden sollte und zum Abtransport bereitstand. Hier brauchte die Feuerwehr nicht weiter tätig zu werden und die Absperrmaßnahmen konnten nach kurzer Zeit wieder aufgehoben werden. (Helmut Wenderoth)