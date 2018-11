Vermisste weiße Rinder  sind zurück im Stall in Metzebach - Was war passiert? 

Vier Tage irrten die sechs weißen Charolais-Rinder von Bauer Gerhard Möller aus Metzebach durch die Region. Bis ihnen ein tierlieber Landwirt begegnete.

„Die Rinder sind in Bergheim im Urlaub“, antwortete Gerhard Möller aus Metzebach auf die Frage eines Nachbarmädchens, wo denn seine sechs weißen Charolais-Rinder sind. Heute kann Bauer Möller darüber lachen. Vor einer Woche war ihm nicht zum Lachen zumute, denn seine Rinder waren weggelaufen. Tagelang irrten sie durch die Region und verwilderten von Tag zu Tag mehr. Ohne Christian Guthardt hätte er seine Tiere nicht wiedergefunden.

Charolais Rind: Das Verschwinden

Gerhard Möller saß am Samstag beim Frühstück, als ihn ein Nachbar anrief und sagte, dass die weißen Rinder weg seien. Eigentlich stehen sie auf einer Wiese, keine 300 Meter vom Dorf entfernt. Stundenlang fuhr er durch die Gemarkung und suchte seine Tiere – erfolglos. Auch acht Familienmitglieder und Freunde halfen – ohne Erfolg. Der Weidezaun war an zwei Stellen aufgekniffen. Möller erstattete Strafanzeige bei der Polizei. „Ich hatte keine ruhige Minute mehr“, berichtete der Landwirt. Er hatte Angst, dass durch seine Tiere Menschen zu Schaden kommen könnten. Im Auto, im Zug, denn die Bahnstrecke bei Heinebach ist nicht weit, im Wald.

Weiße Rinder gesichtet

Christian Guthardt, Landwirt aus Bergheim, erhielt am Sonntag einen Anruf von der Polizei: Am Dörnbach in Spangenberg wurden Rinder gesichtet – die Polizisten gingen davon aus, dass es Guthardts Rinder seien, die in der Nachbarschaft stehen. Er fuhr hin, sah die Rinder und dachte nur: „Das sind ja Weiße.“

+ Sie sind wieder im Stall: Dank der Hilfe von Christian Guthardt (links) hat Gerhard Möller seine Charolais-Rinder wieder. © Claudia Feser

Guthardt hat aber keine weißen Charolais-Rinder. Kaum hatte er die Autotür geöffnet, sprangen die Tiere wie wild geworden davon. Zwei Tage später und sieben Kilometer weiter standen die sechs weißen Rinder an der Weide, wo eine von Guthardts Kühen mit ihrem Kälbchen steht. Und was dann passiert, nennt Bauer Möller „enorm“.

"Kuhflüsterer" fing Charolais ein

Christian Guthardt informierte seinen Kollegen Möller. Zusammen bauten sie einen Pferch in der Weide, und „mit vielen Tricks und Raffinesse“ schafften sie es, die Tiere am Dienstag dort einzufangen.

Eine Seite des Pferchs ließen sie offen, um den Tieren Vertrauen zu schenken und einen Fluchtweg zu ermöglichen. Zweimal täglich fuhr Möller nach Bergheim und setzte sich stundenlang zu seinen wilden Rindern, „damit sie wieder Vertrauen bekommen“. Er lockte sie mit Äpfeln, die ihm die Tiere nach wenigen Tagen aus der Hand fraßen.

Am Samstagmorgen erhielt er dann einen Anruf von seinem Kollegen Christian Guthardt: „Ich bringe dir gleich deine Rinder im Viehtransporter vorbei.“

Gerhard Möller ist begeistert von der Hilfsbereitschaft und Tierliebe des Kollegen, und er nennt Guthardt einen „Kuhflüsterer“: „Er hat sich um meine Rinder gekümmert als wären es seine Eigenen.“ Deshalb habe er sich die 1000 Euro Belohnung wahrlich verdient.