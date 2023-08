Wo das Spangenberger Wasser herkommt

Von: Barbara Kamisli

Messen den Wasserstand: Obwohl alle Brunnen mit viel Technik ausgestattet sind, müssen die Wassermeister Manfred Pilger (von links) und Pierre Heiwig die Werte ab und zu von Hand prüfen. © Barbara Kamisli

Trinkwasser ist ein kostbares und vor allem lebensnotwendiges Gut. Wir erklären, wo es in Spangenberg herkommt und wie viel Arbeit dahinter steckt.

Spangenberg – Einer, der genau weiß, wo das Spangenberger Trinkwasser herkommt, ist Manfred Pilger. Der 59-Jährige ist seit 30 Jahren Wassermeister in der Liebenbachstadt, vorher war er in Melsungen tätig. Gemeinsam mit seinen Kollegen, Wassermeister Pierre Heiwig und Wasserwerksmonteur Kevin Holl, kümmert er sich darum, dass die Spangenberger rund um die Uhr zuverlässig sauberes Wasser haben.

Technik

Hinter der Trinkwassergewinnung steckt jede Menge Technik. So muss das Wasser für den Gebrauch ständig kontrolliert und aufbereitet werden. In Wasseraufbereitungsanlagen wird dem Wasser die von Natur aus vorhandene Kohlensäure entzogen, da diese die Leitung angreifen würde, erläutert Manfred Pilger.

Mit UV-Licht werden die gesundheitsgefährdenden E-Kolibakterien abgetötet. Diese gelangen in der Regel durch Verunreinigungen des Bodens in Quellgebieten ins Wasser. „Das kann zum Beispiel durch den Kot von Wildtieren zustande kommen.“

Die Reinigung über die UVAnlagen funktioniert aber nur bei klarem Wasser, sagt Pilger. Ist das Wasser getrübt, weil etwa durch Starkregen Partikel aus dem Boden eingespült wurden, muss in Absprache mit dem Gesundheitsamt mit kleinen Mengen Chlorgranulat nachgeholfen werden, das gesundheitlich unbedenklich sei.

Das weitläufige Wassernetz in Spangenberg (siehe Grafik und In Zahlen) können die Mitarbeiter durch moderne Technik vom Schreibtisch aus im Blick behalten. Die Quellen, Brunnen und Hochbehälter, die über eine Ringleitung verbunden sind, kommunizieren untereinander, erklärt Pilger. So kann im Ernstfall der Bereich eines Schadens näher eingegrenzt werden.

Wasserversorgung in Spangenberg © HNA

Wassermenge

Im Durchschnitt werden in Spangenberg rund 275 000 Kubikmeter Wasser pro Jahr an die Haushalte in Spangenberg verkauft. Ins Netz abgegeben werden 321 000 Kubikmeter – das rührt daher, dass durch Ereignisse wie Wasserrohrbrüche, Löschwasserentnahme und das Spülen von Leitungen rund 46 000 Kubikmeter pro Jahr „verloren“ gehen, sagt Pilger.

Vom Regierungspräsidium in Kassel hat Spangenberg eine Fördererlaubnis für 438 000 Kubikmeter im Jahr. Laut Pilger wird das in erster Linie aus den Oberflächenquellen bezogen, um die Tiefbrunnen zu schonen. „Die Pumpen der Tiefbrunnen laufen nur fünf bis sechs Stunden am Tag“, sagt Pilger. Künftig wird Spangenberg – wie berichtet – auch Wasser an die Stadt Melsungen verkaufen. Zwischen 50 000 bis 125 000 Kubikmeter pro Jahr werden das sein.

Spangenbergs Wasser in Zahlen:

4 Die Stadt Spangenberg hat vier Tiefbrunnen. Die Pumpen hängen auf 120 Metern Tiefe – der hohe Wasserstand liegt bei 40 Metern. Dort wird bislang jedoch nur wenig Wasser gefördert, um die Grundwasservorräte zu schonen.

Die Stadt Spangenberg hat vier Tiefbrunnen. Die Pumpen hängen auf 120 Metern Tiefe – der hohe Wasserstand liegt bei 40 Metern. Dort wird bislang jedoch nur wenig Wasser gefördert, um die Grundwasservorräte zu schonen. 9 Hochbehälter sind über das Stadtgebiet verteilt. Dort wird das Wasser gespeichert. Insgesamt haben sie ein Speichervolumen von 3000 Kubikmetern Wasser.

Hochbehälter sind über das Stadtgebiet verteilt. Dort wird das Wasser gespeichert. Insgesamt haben sie ein Speichervolumen von 3000 Kubikmetern Wasser. 15 So viele Oberflächenquellen hat die Liebenbachstadt, aus denen sie ihr Wasser gewinnt.

So viele Oberflächenquellen hat die Liebenbachstadt, aus denen sie ihr Wasser gewinnt. 80 Kilometer Ortsnetz und 65 Kilometer Transportleitungen müssen instand gehalten werden.

Kilometer Ortsnetz und 65 Kilometer Transportleitungen müssen instand gehalten werden. 880 Kubikmeter Wasser werden über den Tag verteilt aus dem Wassernetz abgegeben.

Kubikmeter Wasser werden über den Tag verteilt aus dem Wassernetz abgegeben. 46 000 Kubikmeter Wasser gehen jedes Jahr unter anderem durch Wasserrohrbrüche und Löschwasserentnahmen ins städtische Wassernetz.

Kubikmeter Wasser gehen jedes Jahr unter anderem durch Wasserrohrbrüche und Löschwasserentnahmen ins städtische Wassernetz. 275 000 Kubikmeter Wasser werden durchschnittlich jedes Jahr an die Spangenberger Haushalte abgegeben. Der Preis für einen Kubikmeter beträgt für Haushalte 3,06 Euro und für landwirtschaftliche Betriebe zwischen 3,06 Euro und 1,07 Euro. (kam)

Diskussion

Der Wasserverkauf Spangenbergs an die Nachbarstadt sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Es werden unter anderem Befürchtungen laut, das Wasser könnte den Spangenbergern ausgehen, wenn sie es an die Nachbarstadt abgeben. Dazu sagt Bürgermeister Andreas Rehm: „Die Versorgung Spangenbergs hat immer Vorrang, aber wir haben genug Wasser.“ Bis vor einigen Jahren hatte die Stadt eine Fördererlaubnis des Regierungspräsidiums Kassel über 1,5 Millionen Kubikmeter jährlich. Diese wurde abgesenkt, da diese weit über dem Bedarf lag.

Auch der Preis, für den das Wasser an Melsungen abgegeben wird, sorgt immer wieder für Verwunderung. Denn Melsungen bezahlt einen Euro pro Kubikmeter, wohingegen die Spangenberger der Kubikmeter Frischwasser 3,06 Euro kostet. Bürgermeister Rehm weißt darauf hin, dass die Stadt verpflichtet sei, bei den Wassergebühren kostendeckend zu arbeiten – also weder Gewinn noch Verlust machen dürfe.

„In die Preise sind zum Beispiel auch Sanierung und Instandhaltung des Leitungsnetzes einkalkuliert“, sagt Rehm. Allein in diesem Jahr müsse ein Kilometer Leitung erneuert werden. Die Personalkosten müssten ebenfalls einbezogen werden. „Es muss ein Mitarbeiter rund um die Uhr in Bereitschaft sein.“

Umwelteinflüsse

„Wasserverbünde wird es in Zukunft immer häufiger geben“, sagt Wassermeister Manfred Pilger. Nicht überall sei gleich viel Wasser vorhanden. Der Klimawandel und die Ereignisse, die dieser mit sich bringe, würden das Thema noch weiter in den Fokus rücken.

„Wir haben in Spangenberg genug Wasser, aber wir merken natürlich, welche Einflüsse Naturereignisse wie Starkregen, Trockenheit und die Folge von Stürmen auf die Wasserversorgung haben.“ Durch Stürme und Borkenkäferbefall seien große Waldflächen kahl. „Wenn die Böden sehr trocken sind, dann versickert das Wasser nicht mehr“, sagt Pilger. Oder es schlage durch fehlendes Wurzelwerk im Boden ungefiltert auf die nur wenige Meter unter der Oberfläche liegenden Quellen durch und spüle Trübstoffe ins Trinkwasser- „Da kann einige Wochen dauern, bis sich die wieder erholen“, sagt Pilger.

Zum Problem habe sich in der jüngsten Vergangenheit die Tatsache entwickelt, dass immer mehr Menschen einen Pool im Garten hätten. Es komme immer wieder vor, dass die Technik ein Leck in den Leitungen melde, weil der Wasserstand im Hochbehälter über die Maßen abfällt. „Und dann stellen wir bei der Suche nach der Ursache fest, dass ohne Vorankündigung ein paar Pools gefüllt wurden“, sagt Pilger.

Er wünscht sich einen verantwortungsvollen und achtsamen Umgang mit dem kostbaren Gut Trinkwasser.

Ausbildung

Die Stadt Spangenberg bietet 2024 wieder eine Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik an. Die Wassermeister Pierre Heiwig und Manfred Pilger sagen, dass ein technisches Verständnis und handwerkliches Geschick für diesen Beruf erforderlich sind. Auch ein Interesse an Fächern wie Physik und Chemie könne nicht schaden. Denn zum Berufsbild gehört die Entnahme von Proben und die regelmäßige Prüfung der Wasserqualität, die Wartung und Reparatur der Trinkwasseranlagen, Rohrleitungen, Pumpen und vieles mehr. Voraussetzung ist ein mittlerer Bildungsabschluss. (Barbara Kamisli)

Kontakt: Wer Interesse an dieser Ausbildung oder einem Praktikum hat, kann sich bei Manfred Pilger melden: Tel. 0173/5 79 49 95 oder per E-Mail an manfred.pilger@spangenberg.de.