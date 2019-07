Spangenberg: Reh erschreckt Autofahrer - Drei Verletzte

Bei einem Unfall in der Nacht zum Samstag wurden auf der Strecke zwischen Morschen-Eubach und Spangenberg-Bergheim drei Personen verletzt.

Spangenberg - Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 20-jähriger Fahrer aus Wildeck (Hersfeld-Rotenburg), gegen 1.10 Uhr den sogenannten Schmachtenhagen in Richtung Bergheim.

Mit in seinem Auto saßen noch ein 18-jähriger Mann aus Nentershausen und eine 16-Jährige aus Spangenberg. Als der Fahrer in einer Linkskurve ein Reh auf der Fahrbahn erblickte, leitete er eine Vollbremsung ein. Der Kleinwagen geriet dann nach rechts auf die Bankette, durchfuhr einen Flutgraben und überschlug sich. Nach etwa 20 Metern blieb das Fahrzeug, auf der Seite liegend, an einer Baumgruppe hängen. Das Reh flüchtete.

Alle drei Insassen konnten sich aus eigener Kraft aus dem total beschädigten Fahrzeug befreien. Sie wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am BMW-Mini entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden wird von den Beamten auf etwa 4.000 Euro geschätzt.