Spendenaktion mal anders: Spangenberger Pfarrer sammelt Geld für Kirche

Sammelt Spenden in Spangenberg: Pfarrer Michael Schümers arbeitet bei regionalen Firmen für die Kirchenerneuerung. © Emily Naatz

Pfarrer Schümers ist diese Woche außerhalb der Kirche aktiv: Auf vielfältige Weise sammelt er Spenden für die Verbesserung der Kirche in Spangenberg.

Spangenberg – Für die evangelische Kirche in Spangenberg fehlt es an Geld für die Erneuerung von Altar, Taufbecken, Kanzel und Kreuz. Doch statt bloß einen Aufruf zu veröffentlichen, wird Pfarrer Michael Schümers selbst aktiv. „Glaube und Kreativität gehören für mich zusammen.“, sagt er. „Beides hat mit neuen Wegen und Erschaffen zu tun.“

Für die langfristige Investition in die Kirche arbeitet er jeden Tag dieser Woche in einer anderen Firma und lernt gleichzeitig neue Arbeitswelten kennen. Der Kontakt und die Verbindung zu den Menschen sei ihm dabei besonders wichtig.

„Die Herangehensweise ist vergleichbar mit der von Jesus, der auch auf die Menschen zugegangen ist“, sagt Schümers. Die Spendenaktion sorge außerdem für mehr Aufmerksamkeit in der Gemeinde und führe zu mehr Nähe zum Pfarrer. Das erarbeitete Gehalt fließt dann direkt als Spende in den Bau der Kirche.

Bei Klaus Werkmeisters Gärtnerei stand der Montag ganz im Sinne der Landschaftspflege. Unter anderem tauscht er im Laufe der Woche den Laubbläser gegen einen Pinsel bei Maler André Rehm ein.

Auch die unterschiedlichen Arbeitszeiten schrecken ihn in seinem Vorgehen nicht ab. So schiebt er am Samstag schon in den frühen Morgenstunden beim Bäcker Mohr in Spangenberg die Brötchen in den Ofen.

In der verlängerten Arbeitswoche geht's zum Schluss nochmal hoch hinauf zum Schloss Spangenberg. Dort hilft der Pfarrer beim Empfang und in der Gastronomie aus. (Emily Naatz)