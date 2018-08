E-Antrieb für neue Melsunger Stadtbusse 

Bushaltestelle in Melsungen: Künftig sollen einige Linien nicht mehr nach festem Fahrplan fahren, sondern orientiert an den Bedürfnissen der Fahrgäste.

Melsungen. Der Melsunger Stadtbusverkehr soll Pilotprojekt werden: zum Einsatz sollen Kleinbusse mit bis zu zwölf Sitzen kommen, die elektrisch angetrieben werden.

Auf einigen Linien soll darüber hinaus auf einen festen Fahrplan verzichtet werden. Die Stadt Melsungen, die die Nahverkehrsgesellschaft Schwalm-Eder (NSE) und der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) sind beim gemeinsam entwickelten Konzept federführend.

Bei den Fahrzeugen soll es sich möglichst um E-Busse handeln. „Wir wollen weg von den großen Bussen hin zu bedarfsgerechten Lösungen. Die außerdem noch CO2-arm sind, sagt Dieter Posch.

Der ehemalige hessische Wirtschaftsminister und Melsunger Liberale hat das Projekt angestoßen und treibt es voran. Gestartet werden sollte mit dem Projekt eigentlich bereits Ende 2019, sagt Posch. Derzeit gebe es aber Schwierigkeiten, geeignete Fahrzeuge zu finden. So sei es beispielsweise nicht möglich solche 12-Sitzer von VW zu bekommen. Seine Anfrage lief diesbezüglich ins Leere. Theoretisch kämen aber auch alternative Antriebe wie Gas und ein Wasserstoff infrage.

Vergleichbare Projekte seien bisher, wenn überhaupt, nur in Großstädten und Ballungszentren umgesetzt. Aber insbesondere der ländliche Raum müsse entwickelt werden. „Wir brauchen neue Mobilitätsformen“, sagt Posch. Kleine Fahrzeuge, die Digitalisierung und alternative Antriebe böten eine große Chance.

Augenmerk müsse bei dem auf maximal vier Jahre angelegten Projekt auf die Kosten gelegt werden. 300.000 Euro kostet der Stadtbusverkehr derzeit jährlich. Bisher gebe es noch keine Daten dazu, ob der Abbau von Überkapazitäten – viele Fahrten mit halb leeren Bussen – auch Kosten senke. Jetzt müssten die Bedarfe ermittelt werden. Der Schulbusverkehr bleibt vom Projekt unberührt.

Der Nordhessische Verkehrsverbund plant in Kooperation mit den anderen Partnern die Umsetzung zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019. Es wird weiterhin eine Stadtbus-Linie im Taktverkehr geben, die die wichtigsten Ziele in der Kernstadt miteinander verbindet. Auch die Fahrten von und zu den Schulen werden weiterhin mit Linienbussen gefahren werden. Zu den Tageszeiten und zu den Haltestellen, wo der Stadtbus nicht fährt, soll es ein neues Angebot mit einem Kleinbus geben, vergleichbar mit dem bisherigen Anruf-Sammeltaxi (AST). Es ist beabsichtigt, dass im Unterschied zum AST kein fester Fahrplan hinterlegt wird, sondern dass die Fahrten so zusammengestellt werden, wie sie den Wünschen der Fahrgäste entsprechen. Also mit Anschluss an Züge oder passend zum Arzttermin oder Ähnliches.