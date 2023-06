Schwarzenberg: Paul und Pauline haben Horst verlassen

Storchenküken in Brunslar gerettet – Kein Bruterfolg in Schwarzenberg

Die Storchenküken aus dem Vorjahr: Auch 2022 waren zwei Jungtiere im Horst in Neuenbrunslar. Dieses Jahr überlebte nur eins, das vor einigen Tagen gerettet wurde. Archi © Gerhard Schmoll/Helmut Wenderoth/Andrea Krüger-Wiegand/Judith Feaux de Lacroix

Die Feuerwehr hat einen Jungstorch aus Brunslarer Horst gerettet. Ein Elterntier ist wohl geflohen. Auch das Paar in Schwarzenberg hat den Horst verlassen.

Neuenbrunslar/Schwarzenberg – Um den Storchenhorst in Neuenbrunslar hat es in den vergangenen Tagen einige Verwirrung gegeben. Bei einem Feuerwehreinsatz wurde am Samstag, 10. Juni, ein Storchenjunges aus dem Horst nahe des Sportplatzes des TSV Brunslar geholt. Wenig später saßen die vermeintlichem Elterntiere aber wieder im Horst. Das steckt dahinter.

Andrea Krüger-Wiegand von der Storchenstation Wabern hatte an dem Samstag gegen 7.30 Uhr die Feuerwehr gerufen. „Die Vermutung lag nahe, dass eines der Elterntiere geflüchtet war“, sagt Krüger-Wiegand. Sie selbst hatte am Tag zuvor beobachtet, dass kein Elterntier am Horst war.

Ein Hobbyfotograf habe ihr bestätigt, dass das bereits seit mehreren Tagen so sei. „In den ersten vier Wochen ist immer ein Elterntier im Horst, das andere auf Nahrungssuche.“

Zwei Küken waren im Brunslarer Horst

In dem Horst befanden sich ursprünglich zwei Küken. „Zu dem Zeitpunkt war schon nur noch eins da“, sagt Krüger-Wiegand. Ein Raubvogel habe wohl eines der Tiere gegriffen. Sie hatte außerdem beobachtet, dass zwar ein Altstorch an den Horst geflogen kam, das Küken aber nicht fütterte. Deshalb sei es dringend nötig, das verbliebene Junge zu retten. „Da ging es um Minuten.“

An dem Samstagmorgen war auch Otto Gerhold vom Nabu Unteres Edertal vor Ort in Neuenbrunslar. „Von 5 bis 7 Uhr habe ich kein Elterntier gesehen“, sagt Gerhold.

Und so wurde die Feuerwehr alarmiert. Stadtbrandinspektor Klaus Siemon war irritiert vom Zeitpunkt des Anrufs und dem Anliegen von Andrea Krüger-Wiegand. „Das hätte man mit einer Absprache vorher auch wesentlich unaufgeregter lösen können.“

Krüger-Wiegand gibt zu, dass sie manchmal anecke, weil sie sich so sehr für die Tiere einsetze. Man habe sich wohl „auf dem falschen Fuß erwischt. „Ich bin auf die Feuerwehr angewiesen und auf eine gute Zusammenarbeit aus“, sagt sie. Das Küken wurde dennoch mit der Drehleiter aus dem Horst geholt und Krüger-Wiegand übergeben.

Jungvogel nach Rettung verstört

Das Jungtier sei die ersten Tage in der Storchenstation sehr verstört gewesen. „Er hat nicht nach Futter gebettelt, nicht geklappert“, beschreibt Krüger-Wiegand das verängstigte Tier. Mittlerweile zeige sich der Storch aber aufgeschlossener.

Was den Stadtbrandinspektor, der in Neuenbrunslar wohnt, sowie andere Anwohner verwunderte: Auf dem Horst wurden wenig später zwei ausgewachsene Störche gesehen. Das erklärt Krüger-Wiegand damit, dass es immer noch Durchzügler-Störche gebe, die einen Horst suchen. „Das können genauso gut andere Störche gewesen sein.“

Gerhold und Krüger-Wiegand vermuten, dass die Veranstaltung rund um das Eintracht-Frankfurt-Traditionsspiel am Pfingstwochenende der Grund für die Flucht ist. „Das war einfach zu viel Trubel und hat wohl eines der Elterntiere vertrieben“, sagt Gerhold.

Horst in Brunslar wohl nicht gut platziert

Der Nabu müsse sich eingestehen, dass der Standort für den Horst nicht gut gewählt sei. Gerhold habe im Vorjahr bereits ein Platzkonzert an einen anderen Ort zum Schutz der Tiere verlegen lassen. Das sei aber auch dem TSV gegenüber nicht fair. Gerhold nennt das Naturschutzgebiet bei den Reiherteichen als Option.

Im Melsunger Stadtteil Schwarzenberg nistete erstmals ein Storchenpaar. Die Küken schlüpften aber nicht. © Jürgen Gross

Der Jungstorch wird jetzt in der Storchenstation noch knapp fünf Wochen aufgepäppelt. „Ziel ist dann auf jeden Fall die Auswilderung“, sagt Krüger-Wiegand.

Die Freude über die Störche in Schwarzenberg war groß. Erstmals brütete ein Paar auf dem Horst in dem Melsunger Stadtteil. Sie bekamen sogar mithilfe des Ortsbeirats und unserer Zeitung Namen – Paul und Pauline.



Schwarzenberg: Paul und Pauline haben Horst verlassen

Doch wie Ortsvorsteher Timo Riedemann nun berichtet, hat es mit der ersten Brut leider nicht geklappt. „Wir wahren natürlich den Naturschutz und schauen nicht in den Horst“, sagt Riedemann. „Aber es war vorher deutlich zu sehen, dass die Störche die Eier gewendet haben.“ Spätestens Ende Mai hätten die Küken bei einer Brutdauer von 33 Tagen dann eigentlich schlüpfen müssen. Doch vor etwas mehr als einer Woche haben die Störche den Horst verlassen. Von Küken keine Spur.



„Nach zwei Tagen kamen aber wieder Störche an den Horst“, sagt Riedemann. Allerdings nur abends, wenn es dämmert. Ob das Paul und Pauline sind, kann er aber nicht sagen, da die Tiere unberingt sind.



Schwarzenberg hofft auf Brut im nächsten Jahr

Die Stimmung im Dorf sei nun natürlich getrübt. „Doch wir hoffen jetzt auf ein Wiedersehen 2024“, sagt der Ortsvorsteher. Denn Störche sind ortstreue Tiere und versuchen jedes Jahr, an ihren Brutplatz zurückzukehren.



Dass die Brut des wohl jungen Storchenpaares nicht geklappt, ist keine Seltenheit: „Es kommt immer mal wieder vor, so auch in Schwarzenberg, dass die erste Brut eines Storchenpaares nicht klappt hat“, sagt Krüger-Wiegand. Das sei zwar schade, aber der Lauf der Natur.

Dass es Paul und Pauline noch dieses Jahr mit einer weiteren Brut versuchen, ist laut Krüger-Wiegand eher unwahrscheinlich: „Weißstörche haben eine Jahresbrut und es gibt normalerweise kein Nachgelege.“ (William Abu El-Qumssan)