Terrorprozess gegen Mann aus Nordhessen: „Hassverbrechen in ihrer reinsten Form“

Von: Stefan Behr

Die Anklage plädiert im Terrorprozess gegen Marvin E. auf eine Jugendstrafe von fünf Jahren. Er wollte unter anderem eine Terrorzelle gründen.

Frankfurt – Im Prozess gegen Marvin E. hat die Anklage am Montag auf eine Jugendstrafe von fünf Jahren plädiert. Der 21-Jährige aus dem nordhessischen Spangenberg (Schwalm-Eder-Kreis) muss sich wegen der versuchten Gründung einer terroristischen Vereinigung und Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts verantworten. Er hatte versucht, in Hessen einen Landesverein der US-Terrortruppe „Atomwaffen Division“ zu gründen - und Bomben gebaut, die laut Ermittlern eine verheerende Wirkung entfaltet hätten. Der Terrorprozess gegen den Spangenberger führt in seelische Abgründe.

Die Vertreter des Generalbundesanwalts fanden in ihrem Plädoyer harte Worte für den Angeklagten, die aber durch den Prozessverlauf durchaus bestätigt wurden. Marvin E. sei „wutgeladen und konfliktscheu“, ein „gefühlskalter, gekränkter Einzelgänger“ und „prototypischer Amokläufer“. Er sei überzeugt von der „Überlegenheit“ einer „arischen, weißen Rasse“. Die Ankläger sind sich sicher, dass E. Terroranschläge begangen hätte, auch wenn diese noch nicht im Detail geplant gewesen seien. Seine Ziele: „Juden, Muslime und Repräsentanten des demokratischen Systems“. Unerwähnt blieben die von E. im Prozess selbst benannten „Menschen aus dem linken Spektrum“. Die Anklage spricht von „Hassverbrechen in ihrer reinsten Form.“

Terrorprozess gegen Nordhesse Marvin E.: Fühlte sich von Umwelt gemobbt

Berücksichtigt wurden aber auch die prekären Verhältnisse, aus denen E. kommt - „Die Bezeichnung ,Familie‘ mutet hier unpassend an.“ Marvin E., sein Zwillingsbruder und die beiden älteren Schwestern hätten unter der Tyrannei der herrschsüchtigen Mutter gelitten - was bei den Kindern aber nicht zur Solidarisierung, sondern zur Entfremdung geführt habe. Zudem habe sich der an einer Lese- und Rechtschreibschwäche leidende junge Mann als „der dumme Hauptschüler“ von seiner Umwelt gemobbt gefühlt.

Echte Freunde fand er nicht, die Anklage attestiert ihm „soziale Isolation“ und „emotionale Verwahrlosung“. Marvin E. habe sich am Computer in virtuelle Welten geflüchtet und „vor dem Bildschirm radikalisiert“. Dort habe E. zumindest Cyber-Respekt erfahren - nicht zuletzt auch wegen seiner per Videos präsentierten Bomben. In Pyrotechnik ist Marvin E. ein Talent. Überhaupt ist er technisch begabt. Und er mag Hauptschüler gewesen sein, aber dumm ist er nicht.

Bei allem Verständnis für die Leiden des jungen E. stellen die Ankläger aber klar, dass man trotz dessen kein Faschist werden müsse - „das hat er sich selbst ausgesucht“. Immerhin versuche er derzeit, mithilfe eines staatlichen Aussteigerprogramms an seiner menschenfeindlichen Gesinnung zu arbeiten. Die Verteidiger Marvin E.s sollen am Freitag plädieren. (Stefan Behr)