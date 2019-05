Umgestürzter Baum versperrt in Melsungen Notfallspur

Am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Melsungen alarmiert, da ein Baum die Einfahrt zur Notfallspur versperrte.

Die umgestürzte Weide ragte zwar nicht in die Fahrbahn, allerdings lag sie quer vor der Einfahrt zur Notfallspur. Hätte ein Fahrzeug die Notfallspur nutzen wollen, da die Bremsen ausgefallen waren, wäre dies nicht möglich gewesen.

Die Einsatzkräfte, unter der Leitung von Kevin Fuchs, sicherten die Einsatzstelle an der B253 aus Richtung A7 und sägten dann die in die Spur ragenden Äste an dem Baum mit der Motorsäge klein. Anschließend wurden Äste und Laub von der Fahrbahn und aus der Einfahrt zur Notfallspur beseitigt.

Zu Verkehrsbehinderungen auf der B253 in Richtung Melsunger Innenstadt kam es nicht.

