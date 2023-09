Einsätze auf der A7: e-Call-Notruf nach Unfall – Familienauto gerät in Brand

Von: Helmut Wenderoth

Auf der A7 sind die Einsatzkräfte am Samstag gleich doppelt gefordert. Zunächst sorgt ein e-Call für einen Einsatz, anschließend ein brennendes Familienauto.

Felsberg/Guxhagen – Gleich zwei Mal musste am Samstagvormittag die Freiwillige Feuerwehr Guxhagen auf die A7 ausrücken. Die Einsatzstellen befanden sich im gleichen Abschnitt in Fahrtrichtung Süd zwischen den Anschlussstellen Guxhagen und Melsungen.

Beide Einsätze wurden von Gemeindebrandinspektor Markus Brandenstein geleitet und gingen verhältnismäßig glimpflich ab .Zu dem ersten Einsatz am Samstag wurden die Brandschützer um 7.23 Uhr alarmiert. Durch das automatische Notrufsystem e-Call war bei einem Unfall, der sich etwa 500 Meter vor der Helterbachtalbrücke in der Gemarkung Felsberg ereigneten hatte, Alarm ausgelöst worden, da der Fahrer sich wohl nicht auf den Rückruf durch die Rettungsleitstelle gemeldet hatte.

Mercedes-Kombi kommt von der Fahrbahn ab

In diesen Fällen ist, europaweit vorgeschrieben, dass dann zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen alarmiert wird. Als die 15 Einsatzkräfte an der Unfallstelle ankamen, stellte sich der Unfall nicht so schwerwiegend dar wie gemeldet. Wie Brandenstein sagte, war ein mit zwei Personen besetzter Mercedes-Kombi nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Fahrbahnbegrenzung gefahren. Dabei war die gesamte rechte Seite des Pkw, sowie die Vorderachse, beschädigt worden. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle. Anschließend wurde die Hochvoltanlage des Pkw abgeschaltet und die Fahrzeugelektrik stillgelegt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Bergungsfahrzeug von der Unfallstelle entfernt werden.

Ein Auto gerät auf der A7 in Brand. © zot

Auto brennt auf der A7: Familie kommt mit dem Schrecken davon

Bei dem zweiten Einsatz wurden die Guxhagener Feuerwehrleute um 11.13 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz Markwald auf der Höhe von Ellenberg alarmiert. Wie der Fahrer selbst sagte, hatte er bei seinem Ford S-Max an der Steigungsstrecke hinter der Anschlussstelle Guxhagen bemerkt, dass etwas mit dem Fahrzeug nicht stimmte. Als er die in Einfahrt auf den Parkplatz einbog, bemerkte er aus dem Motorraum Brandgeruch und die Fahrzeugtechnik zeigte einen Schaden an. Als er anhielt, stieg Qualm aus dem Motorraum.

Sofort alarmierte er die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass es sich um einen technischen Defekt, vermutlich einen Kabelbrand in dem Fahrzeug handelte. Der Schwelbrand im Motorraum gelöscht und der Motor mit Löschwasser gekühlt und mit der Wärmebildkamera überprüft. Es war noch nicht zu einem offenen Feuer in dem Pkw gekommen. Die Familie, mit den Eltern und zwei Kindern im Alter von 9 und 13 Jahren, aus Erbach im Odenwald kam mit dem Schrecken davon. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (zot)

