Kurioser Unfall auf A7 bei Guxhagen sorgte für Vollsperrung

Guxhagen/Melsungen. Zu einem besonders kuriosen Unfall ist es am Freitag gegen 11 Uhr auf der A7 gekommen.

Wie die Kasseler Polizei berichtet, war ein 42-jähriger Mann aus Neuenstein im Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf der A7 in Richtungen Norden unterwegs. Laut Zeugen soll der Mann in einem Audi S4 Avant schnell unterwegs gewesen sein. Mit ihm unterwegs war offenbar auch ein zweiter Fahrer in einem weiteren Auto. Zwischen Melsungen und Guxhagen wechselte ein 57-Jähriger aus der Nähe von Heilbronn mit seinem VW samt Anhänger vom mittleren auf den linken Fahrstreifen.

Nummernschild entfernt und über A7 gelaufen

Der Audifahrer bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den Anhänger auf, der Audi prallte in die Mittelleitplanke aus Beton, drehte sich und blieb mitten auf der Autobahn entgegengesetzt zur Fahrbahn stehen. Die Polizei berichtet von Zeugen, die gesehen haben, wie der Mann ausgestiegen ist, die Kennzeichen entfernte, dann quer über die Autobahn lief und in das wartende andere Auto stieg. Das Auto entfernte sich dann zügig von der Unfallstelle.

Bei der Polizei ging kurze Zeit später der Anruf einer Firma ein. Der 42-Jährige sei Mitarbeiter und habe einen wichtigen Termin wahrnehmen müssen. Das Auto würde abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 11.500 Euro.

Die Polizei ermittelt weiter. Verletzt wurde niemand. Für die Bergungsarbeiten wurde die A7 in Richtungen Norden vollgesperrt.