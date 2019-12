Unfall auf Lidl-Parkplatz: Polizei sucht hellblauen Toyota Aygo 

Auf dem Lidl-Parkplatz in Melsungen ist es zu einem Unfall gekommen. Der Unfallverursacher flüchtete.

Melsungen. Die Polizei in Melsungen fahndet nach einem hellblauen Toyota Aygo mit HR-Kennzeichen. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Fahrzeuges hat einen enormen Sachschaden an einem anderen Auto verursacht und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Melsungen: Polizei sucht Zeugen

Das Ganze hat sich am Freitag um 15.10 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz am Hilgershäuser Weg in Melsungen ereignet. Ein 70-jähriger Mann aus Melsungen hatte seinen grauen 5-er BMW auf dem Parkplatz abgestellt um in dem Markt einzukaufen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, um seine Einkäufe einzupacken, wurde er von einem anderen Autofahrer darauf angesprochen, dass ein neben dem BMW geparkter Toyota sein Fahrzeug beschädigt hatte. Der Verursacher war anschließend davongefahren.

Melsungen: Unfall auf Lidl-Parkplatz

Wie der Zeuge sagte, handelt es sich um einen hellblauen Toyota mit Homberger Kennzeichen. Bei dem Fahrer oder der Fahrerin soll es sich um eine schmächtige, blonde Person handeln. Ob es sich bei dem Verursacher um Mann oder Frau handelt, bzw. weitere Angaben zu dem Kennzeichen, konnte der Zeuge nicht machen.

Der BMW wurde hinten links am Kotflügel beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3.000 Euro.

(zot)

Hinweise: Polizei Melsungen Tel. 05661-70890