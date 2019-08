Unfall bei Guxhagen: Sattelzug zog Auto-Anhänger mit

Am Samstagmorgen, kurz vor 7.00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz der Euro-Rast-Anlage ein Unfall mit insgesamt 3.500 Euro Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 53-jähriger Mann aus Witzenhausen, seinen Nissan Navara mit angehängtem PKW-Anhänger hinter der Tankstelle der Rastanlage geparkt. Ein 36-jähriger polnischer Staatsbürger wollte zum gleichen Zeitpunkt mit seinem LKW mit Auflieger den Parkplatz in Richtung Robert-Bosch-Straße verlassen.

Dabei touchierte er, vermutlich aus Unachtsamkeit, beim Abbiegen mit dem Sattelauflieger den PKW-Anhänger und zog diesen mit, da sich Hänger und Auflieger bei dem Aufprall ineinander verkeilt hatten. Der Hänger kippte dann um. Dabei wurde der PKW rechts am Heck und der Hänger ebenfalls am Heck beschädigt.

Der Sattelauflieger wurde links beschädigt. Der 3,5 Tonnen-Hänger konnte von den Unfallbeteiligten wieder auf die Räder gestellt werden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Polizei ermittelte bei dem Unfall folgende Sachschäden: Am PKW 700 Euro, am Hänger 400 Euro und an dem Sattelauflieger 200 Euro.