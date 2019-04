Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Schwarzenberg

Die gesamte Etage eines Zwei-Familienhauses in der Straße Im Seckenbach im Melsunger Stadtteil Schwarzenberg ist nach einem Wohnungsbrand momentan unbewohnbar.

Die 28-jährige Tochter der Familie bemerkte um kurz nach 3.00 Uhr gerade noch rechtzeitig, dass es in einem Zimmer im 2. Obergeschoss brannte. Die gesamte Etage war bereits stark verraucht. Sofort weckte sie ihre Eltern, die in der 1. Etage schliefen. Während die 56-jährige Mutter über Notruf 112 die Feuerwehr alarmierte, versuchte der 57-jährige Vater der jungen Frau, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen. Da die Wohnung erst vor wenigen Tagen renoviert wurde, und die Renovierungsarbeiten noch nicht ganz beendet sind, waren die vorhandenen Rauchwarnmelder noch nicht wieder angebracht worden. Die Aufmerksamkeit der Tochter bewahrte daher die Familie vor dem Erstickungstod. Alle drei erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann am Finger. Er wurde vor Ort versorgt. Die drei Bewohner des Hauses wurden von Rettungswagen aus Melsungen und Guxhagen zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden in der Wohnung auf 20.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung aufgenommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwarzenberg war wenige Minuten nach dem Alarm an der Einsatzstelle. Atemschutzgeräteträger gingen über das Treppenhaus in das betroffene Zimmer vor. Ein zweiter Trupp baute mit der Steckleiter einen weiteren Angriffsweg durch ein Fenster von außen auf. Mit Wasser aus einem Strahlrohr konnten die Flammen in dem als Büro und Hauswirtschaftsraum genutzten Zimmer gelöscht werden. Das Brandgut wurde von den Feuerwehrleuten ins Freie gebracht. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochdrucklüfter rauchfrei gemacht. Insgesamt waren 42 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren aus Schwarzenberg, Melsungen und Röhrenfurth unter der Leitung von Stv. Stadtbrandinspektor Patrick Metz an der Brandstelle. Gegen 4.30 Uhr war der Einsatz der Feuerwehren beendet. Wegen der starken Rauchbeaufschlagung im Flur und auch in mehreren Zimmern der betroffenen Etage ist die Wohnung unbewohnbar.