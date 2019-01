Vitos will Wohnungen am Kloster Breitenau in Guxhagen bauen 

Guxhagen – Die gemeinnützige GmbH Vitos Kurhessen will auf dem Gelände der Klosteranlage Breitenau in Guxhagen ein neues Quartier bauen. 18 neue Appartements für chronisch psychisch kranke Menschen sowie 20 weitere Wohneinheiten mit 80 bis 100 Quadratmetern für Bauherren sollen entstehen.

Das hat Irmgard Raschka-Halberstadt von der Vitos-Geschäftsführung am Donnerstagabend während einer Diskussionsrunde in der Gedenkstätte Breitenau angekündigt. Vitos werde voraussichtlich drei Millionen Euro investieren. Im privaten Bereich seien weitere sechs Millionen Euro geplant. Als Grundstückseigentümerin plane Vitos entlang der Klostermauer mehrere Wohneinheiten, „die den historischen Kontext der Anlage aufnehmen”. Dafür werden interessierte Bauherren und Investoren gesucht. Habe man die Mitstreiter gefunden, dauere es noch zwei Jahre bis zur Fertigstellung. „Das Projekt ist ein Beitrag zur Entwicklung des Areals unter Berücksichtigung von Denkmalschutz, Gedenkstättenarbeit und Inklusion”, sagte Vitos-Pressesprecherin Andrea André. Mit der Bebauung solle in der Klosteranlage ein attraktiver, lebenswerter Wohnraum in Flussnähe geschaffen werden. Zur denkmalgeschützten Klosteranlage gehören neben der Kirche auch die Gedenkstätte Breitenau und ein Wohnheim für chronisch psychisch kranke Menschen. 37 werden derzeit behandelt, 18 sollen es künftig sein. Dort beschäftigt Vitos derzeit bis zu 35 Menschen. Das jetzige Haus Eder inmitten der Anlage soll abgerissen werden. Basis des Konzeptes ist der Siegerentwurf eines ausgeschriebenen Ideenwettbewerbes. 37 Architekturbüros aus Deutschland hatten sich beteiligt. Die Modelle und Pläne des Wettbewerbes können heute, Samstag, von 10 bis 16 Uhr in der Gedenkstätte betrachtet werden.

Vitos Kurhessen ist eine gemeinnützige GmbH mit Sitz in Bad Emstal. Vitos bietet nach eigenen Angaben Hilfe für psychisch kranke Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Mit rund 1100 Mitarbeitern, mehr als 820 Betten und Plätzen sei Vitos in der Region an neun Standorten mit Ambulanzen, Tageskliniken und stationären Einrichtungen präsent. Die Vitos begleitenden psychiatrischen Dienste Kurhessen bieten nach Angaben von Pressesprecherin Andrea André chronisch psychisch kranken Menschen Unterstützung, „damit sie in weitergehender Normalität leben können."

Am Ende der etwa zweistündigen Podiumsdiskussion im übervollen Saal der Gedenkstätte gab es Lob und viele positive Stimmen für das Projekt Leben im historischen Klostergarten Breitenau. Unter diesem Leitwort plant die gemeinnützige GmbH Vitos Kurhessen – ein Unternehmen des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) Hessen – auf dem Gelände der Klosteranlage 18 Wohneinheiten für chronisch psychisch kranke Menschen sowie weitere 20 Wohnungen für interessierte Bauherren.

„Die Gemeinde Guxhagen wird uns intensiv unterstützen“, sagte Vitos-Geschäftsführerin Irmgard Raschka-Halberstadt auf die Frage aus dem Publikum, wie die Gemeinde dieses Projekt forcieren könne. „Bisher haben uns die Gemeinde und auch die Kirchengemeinde sehr positiv unterstützt“, betonte die Geschäftsführerin.

Die Grundlage des ganzheitlichen, städtebaulichen Konzeptes ist der Siegerentwurf eines ausgeschriebenen Ideenwettbewerbes. An der Machbarkeitsstudie haben sich 37 Architekturbüros aus Deutschland beteiligt.

Im preisgekrönten Entwurf des Kasseler Architekturbüros LOMA sind mehrere freistehende Häuser entlang der Klostermauern geplant, erläuterte Vitos-Pressesprecherin Andrea André. Zweite Preisträger sind Architektin Lena Ehringhaus aus Berlin und Landschaftsarchitektin Christiane Sörensen aus Hamburg.

„Das Kloster soll zu einem Ort entwickelt werden, wo Menschen gut und gerne leben“, sagte Moderator Claus Peter Müller von der Grün. „Es fehlen Wohnungen“, stelle Bürgermeister Edgar Slawik fest. Das Kloster sei „ein ungeschliffener Edelstein, der seit Jahrhunderten wartet, geschliffen zu werden“. Und: „Was Herr Braun in Altmorschen geschafft hat, müsste auch uns in Guxhagen gelingen. Eine wunderbare Geschichte.“ Als eine „bedeutende Anlage von außerordentlichem Rang“ würdigte Professor Berthold Penkhues von der Technischen Universität Braunschweig das Kloster. Er ist Vorsitzender des Preisgerichts.

Die preisgekrönten Entwürfe hätten zum Inhalt, den „gewachsenen Ort“ freizuhalten und dafür die Bebauung entlang der Mauern fortzusetzen. Penkhues: „Mit dem ersten und zweiten Preis wird das Charakteristische des Baudenkmals nicht zerstört, wir behalten einen einzigartigen, 900 Jahre alten Ort.“ Irmgard Raschka-Halberstadt sagte, die Menschen fühlten „sich hier zu Hause“, auch wenn einige Gebäude nicht dem Zeitgeist entsprächen. Es sei ein wunderschönes Gelände, „das schönste von allen“, und man habe sich gefragt, warum nutzen wir das nicht?

Alle neuen Gebäude sollen sich harmonisch einfügen. Über ein breites Spektrum des Architekturwettbewerbes freute sich Friedemann Roller, der den Wettbewerb ausgerichtet hatte.

Man habe unter anderem schon am Hambacher Schloss und an der Burg Ludwigstein mitgearbeitet, erläuterte Petra Brunnhofer vom Architekturbüro Loma, Preisträger des Wettbewerbes. Ihr Wunsch für die Breitenau: „Mehr neues Leben in dem denkmalgeschützten Gemäuer.“