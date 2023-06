Weniger Tote aber mehr Verletzte auf den Straßen im Schwalm-Eder-Kreis

Von: Fabian Diekmann

Teilen

Da im Zuge der Verkehrswende immer mehr Fahrräder auf den Straßen unterwegs sind, ist auch die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrern im Landkreis im Vergleich zu 2021 angestiegen. (Archivfoto) © Johannes Rützel

Laut der Verkehrsunfallstatistik der Polizei sind im Landkreis 2022 weniger Unfälle passiert, aber es gab mehr Verletzte als im Vorjahr. Auch Fahrradfahrer waren öfter beteiligt.

Schwalm-Eder – Weniger Verkehrstote 2022: Das ist die gute Nachricht der Verkehrsunfallstatistik des Schwalm-Eder-Kreises, die die Polizei Nordhessen nun veröffentlicht hat. Die schlechte Nachricht: Die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Menschen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.



Vier Menschen wurden 2022 bei einem Verkehrsunfall getötet. Laut Polizei ein historischer Tiefstand, der auch 2020 erreicht wurde. Das ist ein Rückgang von 64 Prozent gegenüber 2021, als es elf Verkehrstote gab.



Mehr leichte Verletzungen zu beobachten

Die Zahl der Verletzten nahm in dieser Zeit jedoch zu: 145 Verkehrsteilnehmer verletzten sich bei Unfällen 2022 schwer (ein Anstieg von 16 Prozent) und 506 Menschen wurden leicht verletzt (ein Plus von 24 Prozent).



Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr von 3623 auf 3575 Unfälle gesunken. Dieser positive Trend bestätigt allerdings nicht die Langzeitentwicklung. Laut dieser steigt die Anzahl der Verkehrsunfälle seit mehr als zehn Jahren im Durchschnitt leicht an.



Ein Drittel aller Unfälle sind Wildunfälle

Die Polizei führt das vor allem auf die stetige Zunahme von Wildunfällen zurück. Obwohl sich dieser Trend 2022 nicht fortgesetzt hat und die Polizei die geringste Anzahl an Wildunfällen seit 2016 zählte, steigt die Zahl seit fast 20 Jahren stark an.



Der Schwalm-Eder-Kreis ist flächenmäßig der zweitgrößte Landkreis Hessens mit vielen Grünflächen. Wildunfälle sind daher keine Seltenheit, weshalb die Polizei sie oft aus der Statistik rausrechnet. Etwa ein Drittel der Unfälle im Landkreis sind Wildunfälle.



Alkohol ist am häufigsten gefundenes Rauschmittel

Zusätzlich dazu werden ebenfalls Unfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss und Verkehrsunfallfluchten als „besondere Unfallarten“ aufgelistet.



Etwa drei Prozent aller Unfälle passierten unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Klare Nummer Eins war der Alkohol. In 96 von 105 Fällen konnten Unfälle darauf zurückgeführt werden. Der Anteil dieser an den Gesamtunfällen war jedoch wie schon in den fünf Jahren zuvor ungefähr gleich. Drogenkonsum konnte bei 13 der Fälle nachgewiesen werden.



Die Polizei beschreibt die Zahl der Verkehrsunfallfluchten mit 715 im vergangenen Jahr als „nach wie vor sehr hoch“. Diese ist jedoch im Vergleich mit den Zahlen seit 2008 mit wenigen Ausnahmen auf einem ähnlichen Niveau geblieben. 281 Unfallfluchten konnte die Polizei 2022 aufklären. Das sind etwa 40 Prozent der Fälle.

Zahl der Fahrradunfälle hat sich seit 2017 verdoppelt

Die steigende Zahl an Verletzten ist nicht nur bei Autounfällen zu beobachten. Auch die Anzahl der Fahrradunfälle ist gestiegen. 2021 war das Niveau der Vorjahre mit 70 Unfällen gehalten worden, 2022 waren es zehn mehr. Damit gab es fast doppelt so viele Fahrradunfälle wie noch fünf Jahre zuvor.

Den Grund führt die Polizei auf die steigende Fahrradnutzung in den vergangenen Jahren zurück. Getötet wurde 2022 bei den Unfällen kein Fahrradfahrer, 21 Radler wurden jedoch schwer und 49 leicht verletzt.

Meiste Todesopfer bei Motorradunfällen

Die meisten Todesopfer bei Verkehrsunfällen gab es im Zusammenhang mit Motorrädern. Drei der vier Todesfälle ereigneten sich bei Unfällen mit diesen Fahrzeugen.

Der vierte Todesfall war laut Unfallstatistik ein Fußgänger. 100 Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern zählte die Polizei im vergangenen Jahr. Neben dem Todesfall wurden elf Fußgänger schwer und 19 leicht verletzt. Bei knapp einem Viertel der Fälle sieht die Polizei die Schuld bei einem Fehlverhalten der Fußgänger.

Ursachen: Hohe Geschwindigkeit und fehlender Abstand

Die häufigsten Unfallursachen im vergangenen Jahr waren laut der Statistik der Polizei ein ungenügender Sicherheitsabstand und Aufmerksamkeitsverstöße wie Fehler beim Wenden und Rückwärtsfahren.

In 19 Prozent aller Fälle waren die Fahrer zu schnell unterwegs. Oft wurden auch Vorfahrtsmissachtungen registriert. Bei Unfällen mit Verletzten oder Toten war die Ursache in den meisten Fällen auf zu hohe Geschwindigkeit zurückzuführen.

Junge Fahrer immer seltener alkoholisiert bei Unfällen

Positiv sieht die Polizei die Entwicklung bei den jungen Fahrern zwischen 18 und 24 Jahren. Oft sind auch sie zu schnell unterwegs gewesen oder haben den Sicherheitsabstand nicht eingehalten – die Zahl der Unfälle in dieser Altersgruppe ist aber wie in den vergangenen zehn Jahren auch weiterhin rückläufig.

Besonders die Unfälle unter Einfluss von Alkohol seien in dieser Altersgruppe zurückgegangen. Im vergangenen Jahr wurden zwölf junge Fahrer alkoholisiert gefasst, im Vorjahr waren es elf.

Die Polizei führt das auf ein verändertes Konsumverhalten in diesem Alter zurück. 2008 lag die Zahl der Unfälle junger Fahrer unter Alkoholeinfluss noch bei 54. (Fabian Diekmann)

Wer gilt als leicht oder schwer verletzt? Die Verkehrsunfallstatistik der Polizei hält sich bei der Art der Verletzung an bestimmte Definitionen.

Als Verkehrstoter gilt, wer innerhalb von 30 Tagen an den Folgen eines Unfalls gestorben ist.

Schwerverletzte sind jene, die sofort nach dem Unfall für mindestens 24 Stunden in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung aufgenommen werden.

Als leicht verletzt gelten Menschen, die nach maximal 24 Stunden wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.