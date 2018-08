Ein Leben fürs Ehrenamt: Wollröder mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Guxhagen. Es gibt wohl keinen Verein in Wollrode, in dem Emil Jung nicht aktiv ist. Für sein jahrelanges ehrenamtliches Engagement bekam der 80-Jährige jetzt das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Europastaatssekretär Mark Weinmeister aus Guxhagen übergab Jung die Auszeichnung am Bande jetzt in der Wollröder Kirche.

„Der Dank an dich ist die köstliche Seite der Menschenwürde“, sagte der ehemalige Wollröder Pfarrer und Leiter des Posaunenchores (seit 1975), Reinhard Heubner. Neben Heubner würdigten auch Weinmeister, Landrat Winfried Becker, Guxhagens Bürgermeister Edgar Slawik, Ortsvorsteher Markus Schmidt und Gemeindepfarrer Tobias Heiner Jungs vielfältiges Wirken.

„Er tut so viel, dass viele gar nichts tun müssen“, sagte Weinmeister. „Nur mit großem Herzen, einer menschlichen Ader, Enthusiasmus und viel Wissen konnte das, was du jahrelang gemacht hast, auf fruchtbaren Boden fallen“, sagte Weinmeister. Ohne Emil Jung gäbe es das gute Gemeinschaftsdenken in Wollrode wohl nicht, betonten auch die anderen Redner.

Jung relativierte in seinen Dankesworten das viele Lob und die ihm zuteilgewordene Ehre mit den Worten: „Ich nehme die Ehrung gern an, nicht für mich, sondern für alle Bürger der Gemeinde“. Besonders dankte Jung seiner Familie und vor allem seiner Ehefrau Helga, ohne deren Unterstützung er diese Arbeit nie hätte leisten können.

Sein Posaunenchor, zu deren Mitbegründern im Jahre 1966 Jung gehört hat und in dem er immer noch Trompete spielt und Jugendarbeit leistet, hat diese Feierstunde würdevoll musikalisch eingerahmt. Kirche und christlicher Glaube waren und sind für Jung die zentralen Fundamente seines Handelns.

Emil Jung kam als Kriegsflüchtling aus der Ukraine nach Deutschland. Er wuchs mit seiner Schwester bei seiner Mutter in Willingshausen auf, der Vater starb vor seiner Geburt. Seit 1950 wohnt er in Wollrode. Jung absolvierte eine Ausbildung im gehobenen Dienst in der hessischen Finanzverwaltung zum Diplom Finanzwirt. Er arbeitete unter anderem als Sachgebietsleiter in der Großbetriebsprüfung in Wiesbaden, Kassel und Korbach und bis zu seiner Pensionierung als Oberegierungsrat. Seit 1961 ist er mit seiner Frau Helga verheiratet. Er hat drei erwachsene Kinder.