Hardegser Rehkitzretter ziehen positive Bilanz nach 23-tägigem Einsatz

30 Kitze bie Hardegsen vor dem Tod gerettet

+ © Roland Schrader Engagiert: Zu den Rehkitzrettern gehören die Piloten (vorn, v. l.) Christian Thiele, Hanna Sievert, Tobias Westphal, Tarik Schreivogel, Gerrit Korengel sowie (hinten, v. l.) Lars Sievert, Martin Sperschneider, Jana Nolte, Timo Tiedge, Landwirt Dirk Germeyer, Helen Sievert, Karsten Koschel, Wiebke Obst und Annette Sievert. Es fehlen Julia Milz, Henrik Schlemme, Cornelia Klaer, Thorben Trebing, Christin Hein, Hannes Krannich, Joscha Koch, Laura Messerschmidt, Lea Hauff, Lukas Bauer, Pascal Grote, Simon Assies und Vanessa Storre. © Roland Schrader

Morgens um vier Uhr, wenn viele Landkreisbewohner noch nicht ans Aufstehen denken, machte sich vier Wochen lang ein Trupp der Hardegser Rehkitzretter auf dem Weg zum Einsatz. Mit der Drohne flogen sie die Wiesen ab, die anschließend gemäht wurden.

Hardegsen – „Wir müssen ganz früh fliegen, weil dann der Boden noch kühl ist und sich die Körperwärme der Rehkitze in der Wärmebildkamera besser aufzeigt“, sagt Lars Sievert, Vorsitzender der Hardegser Rehkitzretter und einer von acht Drohnenpiloten. „Wenn der Wecker vor vier Uhr klingelt, brauche ich ein paar Minuten, um wach zu werden“, verrät Hanna Sievert. Danach sei sie aber voll motiviert. Schließlich gehe es um kleine Rehkitze.

Mit Tobias Westphal, Gerrit Korengel, Hanna Sievert, Torben Trebing, Tarik Schreivogel, Christian Thiele und Henrik Schlemme löste sich Lars Sievert in den vergangenen Wochen als Pilot beim Fliegen ab. Mit im Einsatz war zudem ein halbes Dutzend Helfer, die bei der Entdeckung mit Körben zu den Rehkitzen eilen und sie am Rande des Feldes postieren. Für eine Wiese mit 2,5 Hektar Fläche benötigte der Pilot nur 5 Minuten für ein sicheres Bestätigen, ob Wild in der Wiese ist. Bis zu fünf Stunden dauerte an manchen Morgen der Einsatz auf den Wiesen.

Die Mühe hat sich gelohnt: 23 Tage lang suchten die Teams auf Hardegser Gebiet 109 Wiesen mit 275 Hektar Fläche ab. Zusammen kamen sie auf 410 Helferstunden. Dabei entdeckten sie 30 Rehkitze. „Derzeit haben wir einen Pool aus 25 Helfern“, sagt der Vorsitzende stolz. Alle seien ehrenamtlich dabei.

Der 2021 gegründete Verein spart für einen Anhänger, um die Drohne und Utensilien besser transportieren zu können. Eine zweite Drohne wäre auch toll, um die Einsätze schneller abzuarbeiten. Dafür wäre der gemeinnützige Verein auf Spenden angewiesen. Für den Einsatz einer zweiten Drohne würden auch mehr Helfer nötig sein, jeder sei willkommen.

+ Gefunden: Helferin Julia Milz zeigt ein Rehkitz, das entdeckt wurde. © Lars Sievert / nh

„Der Einsatz der Rehkitzretter ist einfach toll“, lobt Landwirt Dirk Germeyer. Für ihn ist es ein gutes Gefühl, einfach mit dem Mähen starten zu können, ohne Angst zu haben. Zudem spare der Einsatz viel Zeit. Vorher habe er immer die Wiese am Vorabend vor dem Mähen abgesucht und Flatterbänder aufgestellt. Vor dem Mähen habe er ein zweites Mal zu Fuß gesucht. „Die Wertschätzung der Landwirte für unseren Einsatz ist hoch“, freut sich Lars Sievert. Mittlerweile kenne fast jeder den Verein und frage an. Über 80 Prozent nutzten den Service.

Wer bei den Rehkitzrettern mitmachen will, kann sich bei Lars Sievert melden, Tel. 01 71/4 95 46 50.