33-Jähriger Bewohner bei Verpuffung schwer verletzt

Von: Frank Schneider

Teilen

Ein 33-jähriger Mann ist am Dienstagabend bei einer Verpuffung in einem Wohnhaus in Schönhagen schwer verletzt worden. Er konnte noch selbstständig das Haus verlassen, berichtet die Polizei, und kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.

Symboldbild: Rettungsdienst © Meiser, Gerhard

Schönhagen – Den Angaben der Polizei zufolge kam es gegen 20 Uhr zu der Verpuffung im Keller des Hauses an der Amelither Straße. Die Polizei davon aus, dass eine Gasflasche Auslöser war. Sie konnte mit dem Mann vor Ort aber aufgrund seiner Verletzungen noch nicht sprechen.

Zum Zeitpunkt der Verpuffung hätten sich keine weiteren Personen in dem Gebäude befunden. Den Schaden am Haus gibt die Polizei mit 20 000 Euro an. Neben den Rettungsdiensten war die Feuerwehr Schönhagen im Einsatz. (fsd)