50 Prozent mehr Auszubildende bei der Northeimer Kreisverwaltung

Von: Kathrin Plikat

Die neuen Auszubildenden des Landkreises Northeim mit Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (vorn) und Mitgliedern der Jugendvertretung. © Landkreis-Pressedienst

16 junge Männer und Frauen haben jetzt ihre Ausbildung beim Landkreis Northeim begonnen.

Northeim – Sie wurden am Dienstag von Landrätin Astrid Klinkert-Kittel, Ausbildungsleiterin Henrike Weidner und Mitgliedern der Jugend- und Auszubildendenvertretung begrüßt. „Es freut mich sehr, dass das Interesse an einer Tätigkeit in der Verwaltung weiterhin groß ist und dieses Jahr im Vergleich zu 2022 sogar doppelt so viele junge Menschen ihre Ausbildung oder ihr duales Studium bei uns starten“, sagte Klinkert-Kittel.

Die erste Woche der Ausbildung verbringen alle Nachwuchskräfte laut Pressemitteilung gemeinsam, wobei sie unter anderem die verschiedenen Abteilungen im Kreishaus und die Außenstellen des Landkreises kennenlernen. Auch gemeinsame teambildende Maßnahmen stehen auf dem Programm. Im Anschluss beginnen die Praxis- und Studienzeiten.

Finn Mathis Hartmann, Dustin Hoffmann, Marie Lawrenz, Adela Sophie Simmich und Felix Stele werden in verschiedenen Bereichen der Kreisverwaltung Northeim zu Verwaltungsfachangestellten ausgebildet. Den theoretischen Teil ihrer Ausbildung absolvieren sie an der BBS I in Northeim sowie am Lehrgangsort Göttingen des Niedersächsischen Studieninstitutes. Die Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration hat Marvin Schridde begonnen. Neben der praktischen Ausbildung in der Kreisverwaltung wird er die BBS in Einbeck besuchen.

Den Vorbereitungsdienst für die Laufbahngruppe 2 im gehobenen Dienst (Duales Studium Allgemeine Verwaltung) haben laut Kreisverwaltung Nicolas Brandt, Ali Riza Güney, Adrian Lautenbach, Philipp Mahlich, Felix Schrader, Nick Tappendorf und Isabeau von Roden begonnen. Das duale Studium dauere drei Jahre und finde im Wechsel an der Hochschule für kommunale Verwaltung in Hannover und in der Kreisverwaltung statt.

Teil der Praxisphase sei auch eine Fremdausbildung außerhalb der Kreisverwaltung. Nach dem Grundstudium müssten sich die Studenten zwischen den Studiengängen „Allgemeine Verwaltung“ und „Verwaltungsbetriebswirtschaft“ entscheiden. Abgeschlossen wird das Studium mit dem Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung – ab.

Nathalie Kegel hat beim Landkreis das duale Studium „Soziale Arbeit“ begonnen. Sie wird an der Berufsakademie in Göttingen theoretisch unterrichtet. Nach sechs Semestern wird sie ihr Studium mit dem Bachelor of Arts abschließen.

Bereits am 1. Juni hat Sascha Köhring seinen Vorbereitungsdienst als Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter begonnen. Im Rahmen des Vorbereitungsdienstes wird er neben dem Einsatz in der Kreisverwaltung theoretische Module an der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf belegen.

Auch im nächsten Jahr bietet der Landkreis Northeim wieder einige Ausbildungsplätze an. Bewerbungen für die Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten, Kreisinspektor-Anwärtern und für das duale Studium Soziale Arbeit sind ab dem 17. August unter landkreis-northeim.de/karriere möglich. Die Bewerbungsfrist endet am 17. September 2023. (kat)

Weitere Informationen gibt es auch auf der Ausbildungshomepage unter landkreis-northeim.de/ausbildung.