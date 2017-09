800 Biker fahren für krebskranke Kinder

Als einen vollen Erfolg bezeichnet Hauptorganisator Klaus Hupe den 19. Eichsfelder Bikertag.

Rund 800 Motorräder, und damit 50 mehr als im Vorjahr, setzten sich am Samstag in Bilshausen in Bewegung, um in einer Rundtour 140 Kilometer durch den Landkreis Northeim zu fahren.

Und das alles für das Elternhaus krebskranker Kinder in Göttingen, denn Startgeld und alle sonstigen Einnahmen während der Fahrt waren für den guten Zweck gedacht. Hupe: „18 000 Euro werden auch dieses Mal mindestens zusammengekommen sein.“

Die Tour der Biker, angeführt von Quads und Trikes (Bild), führte über Elvershausen, Edesheim, Eboldshausen zunächst zum Zwischenstopp PS-Speicher Einbeck, wo die Teilnehmer mittagaßen und kostenfrei die Sonderausstellung anschauen durften.

Die Rückfahrt führte über Fredelsoh und Hardegsen nach Lindau, wo es zum Abschluss am Schützenhaus Kaffee, Kuchen und Gegrilltes gab.