Mit Hilfe des grünen Daumens zum Ziel

83 Mitfahrerbänke stehen im Landkreis Northeim

+ © Hans-Peter Niesen Nahmen die Mitfahrerbänke im Landkreis Northeim offiziell in Betrieb: (hinten von links) Stefanie Möhlenhoff (Uslar), Werner Thiele, Philipp Schmidt (beide Nörten-Hardenberg), Claus Stumpe (Moringen) Lars-Gunnar Gärner (Hardegsen) und Heinz-Willi Elter (Ippensen) sowiem (vorne von links) Andreas Stänger (Schlarpe), Uwe Ahrens (Katlenburg-Lindau), Julian David (Hannover) und Harald Möhle (Katlenburg-Lindau). © Hans-Peter Niesen

Acht von elf Städten und Gemeinde im Landkreis Northeim beteiligen sich am Projekt Mitfahrerbänke zur Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum. In Hardegsen wurden die insgesamt 83 Bänke im Landkreis jetzt in einem kleinen Festakt offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Hardegsen – „Damit ist im Landkreis ein nahezu flächendeckendes System mit Bänken und Gegenbänken entstanden, um sich auf diese Art und Weise umweltschonend von A nach B und zurück bewegen zu können“, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Katlenburg-Lindau, Uwe Ahrens, als Vorsitzender der Leader-Region Harzweserland. Unter Federführung der Region wurde dieses Projekt mit einem Kostenaufwand von rund 110 000 Euro verwirklicht.

Zu den mitwirkenden Kommunen zählen Bad Gandersheim, Bodenfelde, Hardegsen, Katlenburg-Lindau, Moringen, Nörten-Hardenberg und Uslar. Nicht dabei sind Kalefeld, Northeim und Einbeck.

Die zusammengeschlossenen Kommunen haben sich auf ein einheitliches Design der Bänke geeinigt. Die Bänke sind grau, darüber ist ein Schild mit einem grünen Tramper-Daumen auf gelben Grund angebracht und darunter eine Tafel, auf der mit Hilfen von Pfeilen die Fahrtrichtung angezeigt werden kann. Im Fall der Mitfahrerbank am Kreisel in der Nachbarschaft der Stadtverwaltung Hardegsen sind es die Orte Hevensen, Moringen und Nörten-Hardenberg.

Moringens Bauamtsleiter Claus Stumpe, der sich und seine Frau als Fahrer beziehungsweise Fahrerin in seiner Stadtverwaltung registriert hat, sagte, die Mitfahrerbank vor der Moringer Stadtverwaltung werde inzwischen regelmäßig genutzt. Einig war er sich mit Vertretern anderer Kommunen, dass es für die Nutzung der Bänke allerdings noch viel Luft nach oben gibt.

Zahlen über Nutzer seien bislang nicht erfasst worden, sagte der Regionalmanager für das Region Harzweserland, Julian David (Hannover). Die Mitfahrerbänke seien eine gute Idee. Sie würden nicht viel kosten, hätten aber ein großes Potenzial.

In Hardegsen können sich im Bürgerbüro sowohl Fahrer als auch Mitfahrer registrieren lassen, sagte Bürgermeister Lars Gunnar Gärner. Die Fahrer erhalten für ihr Fahrzeug einen Aufkleber mit der Aufschrift „Fahr mit! Von der Mitfahrerbank“, die Mitfahrenden eine Visitenkarte als Mitfahrer. Eine Registrierung sei nicht unbedingt erforderlich, erhöhe aber das Sicherheitsgefühl, sagte der Hardegser Bürgermeister.

Uwe Ahrens kündigte an, dass demnächst noch eine Initiative gestartet werde, um die Mitfahrerbänke zu Notfallpunkten zu machen, die bei den Rettungsdiensten hinterlegt seien.

Eine Übersicht über die Standorte der Mitfahrerbänke gibt es auf auf der Homepage der Leader-Region: harzweserland.de/mitfahrerbank (Hans-Peter Niesen)