A7-Ausbau:Sperrung wird verlängert

Hillerse/Düderode – Die Kreisstraße zwischen Hillerse und Bewartshausen bleibt länger gesperrt, als zunächst geplant.

Noch bis Ende 2019, so Steffen Schütz vom Autobahnbetreiber Via Niedersachsen, bleibt die Strecke dicht. Ursprünglich sollte die Vollsperrung zwischen den beiden Northeimer Ortschaften schon Ende Juni aufgehoben werden.

Aufgrund von Problemen im Baugrund, die zur Verzögerungen beim Neubau der dortigen Autobahnbrücke führen, müsse die Sperrung um weitere Monate verlängert werden, heißt es es weiter.

Außerdem wird laut Via Niedersachsen die Kahlbergstraße in Düderode im Bereich der Autobahnbrücke von Montag, 26., bis Freitag, 30. August, voll gesperrt. In dem Bereich muss die Lärmschutzwand zurückgebaut werden.

Die Umleitung führt von Echte oder Seesen über die Bundesstraße 248 und weiter über die Oldenroder Straße nach Düderode.

Rubriklistenbild: © dpa-avis