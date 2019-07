A7 bei Echte: Fahrbahn drohte abzusacken

Auf der Autobahn 7 in Richtung Hannover steht vor der Anschlussstelle Echte bis Freitag, 26. Juli, nur eine Fahrspur mit der Breite von 3,25 Meter zur Verfügung.

Das hat Autobahnbetreiber Via Niedersachsen mitgeteilt. Zur Begründung hieß es, es seien Sofortmaßnahmen am Damm der Autobahn erforderlich.

An der Brücke der Autobahn 7 über die Bundesstraße 445 bei Echte drohte erneut die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hannover abzusacken. Vorbeugend hat Via Niedersachsen deshalb am Mittwochabend dort im Baustellenbereich den Hauptfahrsteifen gesperrt und mit Arbeiten zur Stabilisierung des Autobahndammes begonnen. Sie sollen im Laufe des Freitags beendet sein, teilte der Autobahnbetreiber mit. Es handle sich um eine vorbeugende Maßnahme.

Richtung Norden kam es zu Behinderungen. Zahlreiche Autofahrer verließen bereits bei Northeim-Nord die A7 und wichen über die Bundesstraßen 3 und 248 aus, um in Echte wieder aufzufahren.

An der Stelle ist seit 2017 die Fahrbahn bereits zweimal abgesackt.