Sturmböe weht Sattelauflieger von Fahrbahn der A7: Autobahn muss gesperrt werden

Aufgrund einer heftigen Sturmböe wurde ein Sattelzug auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Seesen und Echte von der Fahrbahn geweht. Die Autobahn muss für Bergungsarbeiten vollgesperrt werden.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 40-jähriger Mann die A7 mit seinem Sattelzug, der mit 26 Tonnen Papierrollen beladen ist, in Richtung Süden. Nachdem er gegen 16.30 Uhr am Parkplatz Schwalenberg vorbei gefahren war, wurde der Sattelzug plötzlich von einer heftigen Sturmböe erfasst. Der Fahrer kam von der Fahrbahn auf den Seitenraum ab, der Auflieger trennte sich von der Zugmaschine und kippte über die Außenschutzplanke.

Weil die Fahrbahn stark verunreinigt wurde, musste der Hauptfahrstreifen laut Polizei sofort gesperrt werden. Derzeit kommt es zu einem Stau von acht Kilometern.

Bergung findet ab 20 Uhr statt

Die Bergung des Sattelzuges und der Ladung findet in den frühen Abendstunden statt. Dazu muss die Fahrbahn laut Polizei in Richtung Kassel ab 20 Uhr vollgesperrt werden. Der Süd-Verkehr wird an der Anschlussstelle Seesen über die U62 zur Anschlussstelle Echte geleitet. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung mehrere Stunden andauern wird.

Zu möglichen Verletzungen des Fahrers haben die Beamten bisher keine Angaben gemacht.

Hier muss es zu dem Unfall gekommen sein: