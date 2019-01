Mann stirbt in seinem Sprinter auf der Autobahn: A7 war voll gesperrt

Tragisches Ereignis auf der Autobahn 7 bei Kalefeld: Der Fahrer eines Sprinters ist nach einem medizinischem Notfall in seinem Fahrzeug und mitten auf der Autobahn gestorben.

Zuletzt aktualisiert um 8 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 42-Jährige mit einem Sprinter die A7 in Richtung Norden. Plötzlich bremste er sein Fahrzeug in einer Baustelle langsam ab und blieb schließlich in der Mitte der verengten Fahrspuren stehen. Nachfolgende Autofahrer stiegen daraufhin aus und mussten feststellen, dass der Fahrer offensichtlich dringend ärztliche Hilfe benötigte.

Da sich der Verkehr auf der Nordfahrbahn durch den in der Fahrbahnmitte stehenden Sprinter sofort aufstaute, fuhren die Rettungskräfte über die Südfahrbahn an die Notfallstelle heran. Auch die Südrichtung wurde für die Rettungsarbeiten benötigt und ebenfalls gesperrt. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Sprinter-Fahrers feststellen.

Um 07:20 Uhr wurde die Sperrung für beide Richtungen wieder aufgehoben. Der Rückstau baut sich aktuell langsam ab.

Es kam auf der A7 zu kilometerlangen Staus. Autofahrer wurden in Fahrtrichtung Hannover gebeten, über die Bundesstraße 3, B64 und B243 bis nach Seesen auszuweichen.