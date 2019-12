Wegen Brückenabriss: A7 am Wochenende bei Echte voll gesperrt

Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen: Die A7 wird am Wochenende bei echte voll gesperrt.

Wegen Bauarbeiten wird die A7 bei Echte am kommenden Wochenende voll gesperrt. Die Sperrung soll von Freitag, 13. Dezember, 20 Uhr bis Sonntag, 15. Dezember, 18 Uhr dauern.

In Fahrtrichtung Hannover umfasst die Sperrung den Streckenabschnitt ab der Anschlussstelle Northeim Nord bis zur Auffahrt Seesen, kündigt Via Niedersachsen an. Als Umleitungsstrecke sind die Bundesstraße 3 und 64 ausgewiesen.

In der Gegenrichtung müssen die Verkehrsteilnehmer die Autobahn über die Abfahrt Seesen verlassen und können aber bereits bei Echte wieder auf die A7 auffahren. Die Umleitungsstrecke führt über die Bundesstraßen 64 und 446 zur Auffahrt Echte.

Via Niedersachsen will am Wochenende die alte Brücke der Bundesstraße 248 bei Echte über die A7 abreißen. Zuvor wird die daneben errichtete neue Brücke freigegeben.