Notfallanlaufpunkte im Landkreis Northeim: Adressen, wenn sonst nichts mehr geht

Von: Olaf Weiss

Die Auetalhalle in Willershausen ist eine der Notfallpunkte im Landkreis. Dort können im Falle eines Falles die Einwohner von Westerhof und Willershausen einen Notruf absetzen oder Informationen bekommen. © Hans-Peter Niesen

Kreis, Städte und Gemeinden informieren über Anlaufstellen für extreme Notfallsituationen

Northeim – Der Landkreis Northeim hat zusammen mit den mit den Städten und Gemeinden einen Flyer mit den Standorten der Notfallanlaufpunkte (NAP) in den jeweiligen Kommunen veröffentlicht. Für jede Stadt und jede Gemeinde gibt es ein eigenes Faltblatt.

Mögliche Situationen, in welchen die NAP eingerichtet werden können, sind beispielsweise ein lang anhaltender Stromausfall, erhebliche Einschränkungen infolge extremer Unwetterereignisse, ein längerer Ausfall der Telekommunikation (Mobilfunk und Festnetz) oder ein längerer Ausfall der Trinkwasserversorgung.

Sind sie eingerichtet, werden sie mit entsprechenden Hinweisschildern gekennzeichnet, damit sie leicht erkennbar sind. Die NAP dienen laut Mitteilung der Kreisverwaltung in erster Linie dazu, den Menschen eine Möglichkeit zu bieten, Notrufe abzusetzen, um so im Ernstfall Hilfe anzufordern.

Gleichzeitig dienen sie auch als Informationsquellen, um die Bevölkerung über mögliche aktuelle Gefahrenlagen zu informieren und die notwendigen Handlungsmaßnahmen zu kommunizieren.

Der Landkreis sowie die Städte und Gemeinden appellieren an die Bevölkerung, die Flyer aufmerksam zu lesen und sich mit den Standorten der Notfall-Anlauf-Punkte vertraut zu machen.

„Die Kommunikation der Notfallanlaufpunkte ist ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit unserer Bevölkerung im Landkreis Northeim zu stärken“, betont Landrätin Astrid Klinkert-Kittel. Gerade in außergewöhnlichen Gefahrensituationen sei es entscheidend, dass die Bürger schnell und gezielt Hilfe erhalten können, so die Landrätin.

Info: Die Standorte aller Kommunen sind auch online unter landkreis-northeim.de/nap einsehbar. Die Flyer stehen dort zum Download bereit. Informationen über die gedruckten NAP-Flyer für die einzelnen Kommunen gibt es bei den Städten und Gemeinden.

Feuerwehrhäuser sind bevorzugte Notfall-Anlaufpunkte

Das sind die Notfallpunkte in den Städten und Gemeinde:



Northeim:

Kernstadt: Rathaus, Mehrzweckhalle der Astrid-Lindgren-Schule und die Martin-Luther Schule.

Ortschaften: die Dorfgemeinschaftshäuser in Bühle, Denkershausen, Edesheim, Hollenstedt, Imbshausen, Langenholtensen, Schnedinghausen und Stöckheim, die Gemeindebüros in Hammenstedt und Hillerse sowie die Mehrzweckhallen in Höckelheim und Sudheim.



Uslar:

Kernstadt: Altes Rathaus.



Ortschaften: die Dorfgemeinschaftsanlagen in Allershausen und Ahlbershausen;



die Feuerwehrhäuser in Bollensen, Delliehausen, Dinkelhausen, Eschershausen, Fürstenhagen, Gierswalde, Kammerborn, Offensen, Schoningen, Schönhagen, und Sohlingen Vahle, Verliehausen, Volpriehausen und Wiensen.



Kalefeld:

Für Dögerode, Eboldshausen und Kalefeld die Turnhalle in Kalefeld;



für Düderode, Oldenrode und Wiershausen die Alte Schule in Düderode;



für die Bereiche Echte und Oldershausen die Turnhalle der Grundschule in Echte,



für Sebexen die ehemalige Grundschule im Ort;



und für Westerhof und Willershausen die Auetalhalle in Willershausen.



Hardegsen:

Die Feuerwehrhäuser in Hardegsen, Asche, Ellierode, Ertinghausen, Espol, Gladebeck, Hettensen, Hevensen, Lichtenborn, und Trögen/Üssinghausen.



Moringen:

Die Stadthalle Moringen sowie die Feuerwehrhäuser in Behrensen, Blankenhagen, Fredelsloh, Großenrode, Lutterbeck, Nienhagen, Oldenrode und Thüdinghausen.



Nörten-Hardenberg:

Die Feuerwehrgerätehäuser in Nörten-Hardenberg, Bishausen, Elvese, Lütgenrode, Parensen und Sudershausen sowie das Dorfgemeinschaftshaus Hevensen/Wolbrechtshausen,



Katlenburg-Lindau:

Die Feuerwehrhäuser in Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg, Lindau, Suterode und Wachenhausen.



Bodenfelde:

Das Rathaus in Bodenfelde sowie die Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortschaften Wahmbeck und Amelith. (ows)